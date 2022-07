Protest v Stožicah: Green Dragonsi prekinili tekmo

Uvodna tekma evropske sezone ljubljanske Olimpije v znamenju protesta navijačev proti vodilnim možem kluba. V 31. minuti je navijaška skupina Green Dragons s pirotehničnimi sredstvi poskrbela za krajšo prekinitev. Ob prizorih, ki so spominjali na vojno območje, so navijači razprostrli še paroli, s katerima so napovedali boj proti predsedniku Adamu Deliusu.

Že tako nezadovoljne navijače Olimpije je v v 10. minuti tekme razbesnel še nesrečen avtogol Adama Krefla za vodstvo gostov v Stožicah. Po pol ure igre pa so za vrati Differdangea Green Dragonsi poskrbeli za neljube prizore. "3, 2, 1, borba se je šele začela," je pisalo na njihovi paroli. Ob tem so prižgali številna pirotehnična sredstva, nekaj pokov pa je bilo tako glasnih, da je glavni sodnik za krajši čas celo prekinil srečanje. Istočasno so nestrinjanje z vodstvom kluba pokazali tudi navijači na vzhodni tribuni, kjer je pisalo: "Borba vseh navijačev se je začela. Zahtevamo zdravo Olimpijo. Brez vas." Tik po tem so organizatorji umaknili pobiralce žog izza gola Olimpije. Eden od dečkov je vidno šokiran potreboval tudi zdravniško pomoč. V drugem polčasu, potem ko je na 1:1 izenačil Goran Milović, so Green Dragonsi vodstvu kluba poslali še eno zelo povedno sporočilo. "Raje sami v peti kot z vami v prvi ligi," je pisalo.