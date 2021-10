Proti Italiji z jasnimi cilji

Zahodni sosedje so krog pred koncem bojev kvalifikacijske skupine 12 v najboljšem položaju, dobili so obe dosedanji tekmi. V prvem krogu sta odpor Litovcev z goloma ob koncu obeh polčasov strla Fabio Miretti in Henoc N'Gbesso. Islandska mreža se je po udarcu kapetana Degnanda Gnonta prvič tresla že v četrti minut, zmago pa sta v drugem polčasu potrdila Tommaso Mancini in Giovanni Fabbian. Slovenci, ki so si na prvi tekmi z Islandijo pripravili precej priložnosti, so po uvodnem porazu nesrečno remizirali z Litvo. Zasedba z Baltika je v izdihljajih tekme izenačila z enajstmetrovko, potem ko je našo reprezentanco v vodstvo popeljal Gašper Černe. Slovenska zasedba ima tako po dveh krogih na svojem računu točko, a še ima možnosti za preboj v nadaljevanje kvalifikacij. Cesarjevi izbranci bi morali za takšen scenarij premagati Italijo, Slovencem pa morajo pomagati tudi Litovci. "Dobro smo se pripravili in osvežili moči. Res je, da so bili fantje po zadnji tekmi zelo potrti. Motivacije zagotovo ne bo manjkalo, saj igramo proti odlični reprezentanci svetovnega kova. Drži, da stvari niso odvisne zgolj od nas, vendar gremo v tekmo proti Italiji z jasnim ciljem. Želimo odigrati čim boljšo tekmo in skušati premagati favorizirano reprezentanco Italije," pred zadnjim jesenskim kvalifikacijskim obračunom za uradno spletno stran NZS pravi Boštjan Cesar.

Nekdanji dolgoletni član Chieva odlično pozna razmere v italijanskem nogometu, tudi zato opozorilo pred spopadom z modrimi: "Ogledali smo si igro nasprotnika. Italija igra v svojem klasičnem sistemu 4-4-2, z rombom na sredini igrišča. Pripravili smo se tako na njihovo kot na svojo igro. Vse moči bomo skušali usmeriti v to, da bi onemogočili njihov način igre, saj imajo v svoji ekipi izredno kakovostne posameznike, še posebej v napadu. Celotna ekipa mora igrati v najboljšem možnem tempu. Treba bo paziti na veliko situacij, ki jih izvajajo Italijani."