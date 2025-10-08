Proti Izraelu in BiH v spremenjeni zasedbi

Selektor Andrej Razdrh na tokratni reprezentančni akciji ne bo računal na usluge Mitje Ileniča, Jake Čubra Potočnika in Marcela Lorberja. Ilenič in Lorber bosta po dogovoru s selektorjem izpustila prihajajoči reprezentančni tekmi z namenom ureditve statusa v klubskih sredinah, medtem ko bo Jaka Čuber Potočnik izostal zaradi poškodbe.

Razdrh je namesto njih vpoklical Damirja Zukića (Milan Futuro), Luko Mlakarja (Domžale) in Gala Kranjčiča (Domžale).