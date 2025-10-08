Svetli način
Nogomet

Proti Izraelu in BiH v spremenjeni zasedbi

Ljubljana, 08. 10. 2025 07.12 | Posodobljeno pred 15 dnevi

M.J.
Slovenska reprezentanca do 21 let se je zbrala v Moravskih Toplicah, kjer se bo pripravljala na prihajajoči kvalifikacijski tekmi z Izraelom ter Bosno in Hercegovino.

Andrej Razdrh
Andrej Razdrh FOTO: Profimedia

Selektor Andrej Razdrh na tokratni reprezentančni akciji ne bo računal na usluge Mitje Ileniča, Jake Čubra Potočnika in Marcela Lorberja. Ilenič in Lorber bosta po dogovoru s selektorjem izpustila prihajajoči reprezentančni tekmi z namenom ureditve statusa v klubskih sredinah, medtem ko bo Jaka Čuber Potočnik izostal zaradi poškodbe.

Razdrh je namesto njih vpoklical Damirja Zukića (Milan Futuro), Luko Mlakarja (Domžale) in Gala Kranjčiča (Domžale).

nogomet u21 Andrej Razdrh
