Proti Makedoncem šteje le zmaga

icon-chevron-right 1 16 icon-chevron-right FOTOGALERIJA: Trening slovenske nogometne reprezentance pred tekmo s Severno Makedonijo Aljoša Kravanja

FOTOGALERIJA: Trening slovenske nogometne reprezentance pred tekmo s Severno Makedonijo Aljoša Kravanja

FOTOGALERIJA: Trening slovenske nogometne reprezentance pred tekmo s Severno Makedonijo Aljoša Kravanja

FOTOGALERIJA: Trening slovenske nogometne reprezentance pred tekmo s Severno Makedonijo Aljoša Kravanja

FOTOGALERIJA: Trening slovenske nogometne reprezentance pred tekmo s Severno Makedonijo Aljoša Kravanja

FOTOGALERIJA: Trening slovenske nogometne reprezentance pred tekmo s Severno Makedonijo Aljoša Kravanja

FOTOGALERIJA: Trening slovenske nogometne reprezentance pred tekmo s Severno Makedonijo Aljoša Kravanja

FOTOGALERIJA: Trening slovenske nogometne reprezentance pred tekmo s Severno Makedonijo Aljoša Kravanja

FOTOGALERIJA: Trening slovenske nogometne reprezentance pred tekmo s Severno Makedonijo Aljoša Kravanja

FOTOGALERIJA: Trening slovenske nogometne reprezentance pred tekmo s Severno Makedonijo Aljoša Kravanja

FOTOGALERIJA: Trening slovenske nogometne reprezentance pred tekmo s Severno Makedonijo Aljoša Kravanja

FOTOGALERIJA: Trening slovenske nogometne reprezentance pred tekmo s Severno Makedonijo Aljoša Kravanja

FOTOGALERIJA: Trening slovenske nogometne reprezentance pred tekmo s Severno Makedonijo Aljoša Kravanja

FOTOGALERIJA: Trening slovenske nogometne reprezentance pred tekmo s Severno Makedonijo Aljoša Kravanja

FOTOGALERIJA: Trening slovenske nogometne reprezentance pred tekmo s Severno Makedonijo Aljoša Kravanja

FOTOGALERIJA: Trening slovenske nogometne reprezentance pred tekmo s Severno Makedonijo Aljoša Kravanja































Slavje proti Makedoncem bi bilo še toliko pomembnejše, saj je Slovenija na prejšnjih enajstih tekmah vpisala le eno zmago, pri tem imela sicer kar šest remijev. Z Makedonci, 69. na lestvici Mednarodne nogometne zveze, pa so Slovenci, 56. na svetovni lestvici, na sedmih medsebojnih tekmah vpisali le eno zmago. Z njimi imajo še dva remija in štiri poraze. "Ne vem, če je Slovenija v zadnjih dveh letih dvakrat zmagala. Tako da je to neko slabše obdobje, ki bi si ga želel čim prej prekiniti. Pred nami je zelo pomembna tekma. Mi se moramo držati naših principov, zdržati čim več časa na visoki ravni, obenem pa je z našimi navijači veliko lažje priti do zmage. Verjamem, da ob pravi ravni ter fizični in miselni pripravljenosti lahko zmagamo," je na novinarski konferenci na Brdu pri Kranju povedal selektor.

Selektor slovenske nogometne izbrane vrste Boštjan Cesar napoveduje boj na zmago proti Severni Makedoniji v Ligi narodov. FOTO: Aljoša Kravanja

Ta ima, kot je dejal, nekaj manjših zdravstvenih težav v ekipi, tako da bodo še danes ocenjevali stanje igralcev. "Mogoče bomo kaj tudi zamenjali, da malo osvežimo, ampak naši principi morajo ostati isti. Tisti igralci, ki bodo to upoštevali, bodo tudi nagrajeni. Ampak do zdaj je bilo vse na primerni ravni," je nadaljeval selektor, ki je dodal, da se je tudi Vanja Drkušić, ki je zaradi krčev predčasno končal tekmo s Škotsko, regeneriral, kot se je dalo. Cesar je opozoril, da so Makedonci, čeprav so bili nebogljeni proti Švicarjem v soboto, v zadnjem obdobju igrali dobro, se prebili tudi v dodatne kvalifikacije za svetovno prvenstvo. "Zasluženo so v ligi B, so dobra reprezentanca z vrhunskimi posamezniki. Seveda moramo pa mi biti fizično pripravljeni, ker tekma ne bo nič lažja kot proti Škotom," je opozoril in poudaril, da morajo sami dvigniti raven igre v napadu.

Izjemni čuvaj mreže madridskega Atletica Jan Oblak je z imenitno predstavo rešil Slovence pred prepričljivim porazom. FOTO: Aljoša Kravanja

"Na drugi strani moramo tudi dobro nadzorovati njihove napadalce, ker vemo, da ostajajo zelo visoko, se ne vračajo in iščejo hitre protinapade. Tako da bomo morali biti brezhibni tako v obrambi kot napadu," je zaključil Cesar, ki je nekdaj pri zagrebškem Dinamu igral tudi z zdajšnjim makedonskim strategom Gocetom Sedloskim. "Makedonci imajo vrhunske posameznike, ki igrajo v vrhunskih klubih. Tudi oni bodo znali vzeti žogo v svoje noge in pokazati, kaj znajo. Spet pričakujemo težko tekmo. Tudi oni bodo prišli z željo, da pokažejo več, kot pa so nazadnje, tudi zanje je verjetno to zelo pomembna tekma. Zagotovo se bomo morali v določenih delih tudi braniti, ko bomo imeli žogo, pa moramo narediti več in dati zadetek," je razmišljal srednji branilec Jaka Bijol.

Pred slovenskimi nogometaši je druga tekma v novi Ligi narodov s Severno Makedonijo. FOTO: Aljoša Kravanja

Ta se tudi zaveda pomembnosti obračuna in zmage na njem. "Zelo pomembno bi bilo zmagati, tudi za samo pot naprej, na tisto, kar si želimo, evropsko prvenstvo. Zmaga bi bila zagotovo korak v pravo smer. Mislim pa da nas, če gledamo daljše obdobje naprej, nima kaj skrbeti," je dodal Bijol, ki je še razkril, da so si tudi po tekmi s Škotsko povedali, kaj je bilo dobro in predvsem, kaj ni bilo. Pri tem je izpostavil fizično pripravljenost. "Ostale stvari, kar se tiče igre, želje, niso bile nikoli vprašljive. Kar se tiče fizične pripravljenosti, pa mora poskrbeti vsak zase," je še pristavil. Slovenija bo igranje v ligi B v skupini B1 nato nadaljevala 3. oktobra, ko bo gostovala pri Švicarjih, 6. oktobra pa pri Škotih. Za konec bo 13. novembra gostila Švico, 16. novembra pa bo gostovala v Skopju.