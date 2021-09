Kek pred Malto: To bo tekma, v kateri za nas šteje samo zmaga

Slovenci imajo z Malto izvrstno razmerje na medsebojnih tekmah. Z njo so se nazadnje srečali v kvalifikacijah za SP 2018, takrat so zmagali z 1:0 v gosteh in z 2:0 doma. Ob tem ima Slovenija z Malto še tri zmage in neodločen izid. Slovenija je precej boljša na lestvici Mednarodne nogometne zveze, saj je 66., Malta pa 177. Toda sredina zmaga Malte proti Cipru, ki je Slovenijo premagal, je dovolj veliko opozorilo, da tekmeca ne gre jemati preveč zlahka. To je večkrat poudaril tudi Matjaž Kek. "To bo tekma, v kateri za nas šteje samo zmaga. Malta je nase opozorila že z remijem v Bratislavi, jasno je, da gre za organizirano ekipo. Toda v tem zgoščenem ritmu smo že včeraj pripravljali analizo, današnji trening je že namenjen tudi taktični pripravi na tekmo, na kateri moramo biti agresivnejši, hitrejši, a tudi organizirani in strpni," je na novinarski konferenci na Brdu pri Kranju dejal Matjaž Kek. Dodal je, da so fantje v redu, da se ob dobrih trenutkih s tekme s Slovaško samokritično zavedajo tudi slabih in da je že določena nestrpnost pred sobotno nalogo, ki je povsem v središču razmišljanja, pa čeprav jih v torek čaka še gostovanje v Splitu pri Hrvaški. "Tekma, ki nas čaka jutri, prinaša tri točke. Zaradi tega bi bilo razmišljanje o naslednjem tekmecu napačno. Zavzetost in osredotočenost na Malto je pri igralcih dobra. To je pravilno razmišljanje," je poudaril Kek in pojasnil, pri čem bo treba predvsem zvezno vrsto izboljšati v primerjavi s sredo.