Proti njemu so vrgli plastenko, preusmeril jo je na edinstven način

Jude Bellingham je uspešno izvedel drugo enajstmetrovko Reala v odločilni seriji. Sledila je preklicana enajstmetrovka Juliana Alvareza in veselje igralcev Reala po uspešno izvedeni enajstmetrovki Antonia Rüdigerja se je lahko začelo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Veselje nekaterih pa je izzvalo žalost, jezo in gnev drugih. Med navijači Atletica se je znašel tudi nekdo, ki je proti igralcem Reala vrgel plastenko. Bellingham jo je zagledal in se odločil, da jo bo poskušal preusmeriti kar z glavo, kar mu je uspelo. Na srečo se je vse skupaj končalo brez poškodb in z nasmehom na obrazu Realovega nogometaša.