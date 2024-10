Proti Norveški in Kazahstanu z nekaj spremembami v igralskem kadru

"Dve zelo zahtevni gostovanji sta v tem ciklu. Zahtevni zaradi kakovosti tekmecev in potovanja ter pomanjkanja časa za treninge. Smo pa sredi tekmovalne sezone in jasno vse ne more biti idealno. Nekaj novih imen je na spisku, nekaj jih manjka, ampak to je popolnoma običajno. Vsaka poškodba, karton daje priložnost nekomu drugemu. Ta Liga narodov je namenjena deloma tudi kakšnemu novemu imenu, razširitvi seznama," je seznam komentiral selektor Matjaž Kek in se dotaknil izbora Zeca, Šoštariča Kariča in Repasa.

V obrambni vrsti sta tokrat zraven David Zec in Sven Šoštarič Karić , v zvezni je poziv spet dobil tudi Jan Repas , po daljšem času pa je med napadalci tudi Blaž Kramer . Na seznamu je 25 igralcev, nekaj več tudi zaradi nevarnosti kartonov in zdravstvenih težav, predvsem Jana Mlakarja in Vanje Drkušića . Zaradi poškodbe sicer med drugimi manjkajo Jon Gorenc Stanković , Žan Karničnik , David Brekalo ...

"Reprezentanca bo skupaj praktično le dva treninga. Igralcev iz mlade reprezentance nisem klical, saj sem prepričan, da lahko v Avstriji (na odločilni tekmi kvalifikacij za EP do 21 let) naredijo super izid. Tako so tu nekateri, ki so že bili v kadru članske vrste, poznajo način dela, hierarhijo. Imajo tudi kakovost, da so tu. Vedno bi lahko razmišljali še o kom, ampak to je moja odločitev, 25 igralcev je za zdaj dovolj. Vsaka poškodba pa nosi priložnost komu drugemu in prepričan sem, da bodo ti igralci dali vse. Upam, da pridejo vsi zdravi na ponedeljkov zbor," je dejal Kek.

Glede na to, da je pred reprezentanco zahtevno gostovanje, v sredo potuje v Oslo, v četrtek zvečer ima tam tekmo, v petek pa leti približno devet ur proti Almatyju, je Kek poudaril, da izkušnje s tovrstno logistiko pridejo še kako prav. Obenem pa njemu osebno dajejo taki trenutki še nekaj več. "To so tisti trenutki, v katerih vidiš karakter in pripravljenost žrtvovati se za reprezentanco."