Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

'Proti Norvežanom smo izpadli zaradi odmora za hidracijo'

Rim, 30. 07. 2026 10.56 pred 3 urami 2 min branja 4

Avtor:
M.J.
Carlo Ancelotti

Kazalo je, da bo po nedavno končanem mundialu sodelovanje med Carlom Ancelottijem in brazilsko reprezentanco končano, a izkušeni Italijan je (napričakovano) kmalu za tem (dolgoročno) podaljšal sodelovanje s kariokami. Še več, po njegovih besedah je bilo SP le prva stopnica k prihodnjim velikim uspehom. Kot razlog za izpad v osmini finala proti Norveški (1:2), pa je navedel kar odmor za hidracijo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Italijanski strokovnjak Carlo Ancelotti je v pogovoru za brazilski TV Globo po izpadu Brazilije v osmini finala nogometnega SP poudaril, da je bil turnir razočaranje, a hkrati začetek novega cikla. "Seveda smo vsi zelo razočarani, glede na to, kaj se je zgodilo. Nismo imeli spektakularnega SP, ampak dobrega. Mislim, da smo si zaslužili zmago," je med drugim povedal Ancelotti.

Vinicius Junior in Slavko Vinčić
Vinicius Junior in Slavko Vinčić
FOTO: Profimedia

"Tudi takšen poraz moraš prebaviti. To je bila nova avantura. Zdaj mora vsak od nas pokazati, da si zasluži mesto v ekipi in da se trudi izboljšati," je povedal Ancelotti, ki so ga v Braziliji imenovali za osvojitev šestega svetovnega naslova, prvega po 2002.

Preberi še Novi italijanski selektor: glavni želji Ancelotti in Guardiola

Italijan ima pogodbo do SP 2030 in je hitro zavrnil namigovanja, da bi lahko odstopil. "Mislim, da to ni konec. Mislim, da je to začetek novega cikla. Brazilija bi lahko z ekipo, ki jo ima, tekmovala vse do konca tega SP, tudi upoštevajoč to, kar se je danes zgodilo," meni 67-letni Ancelotti.

Razočaranje brazilskih navijačev po (pre)hitrem izpadu na SP.
Razočaranje brazilskih navijačev po (pre)hitrem izpadu na SP.
FOTO: Profimedia

Izpad v osmini finala je najslabši izid na SP po letu 1990. "Kar lahko rečem, je to, da bomo še naprej trdo delali za reprezentanco, se trudili izboljševati in najti nove ideje," je dodal Italijan, ki je tudi videl glavni razlog za nepričakovan in senzacionalen izopad proti Norveški (1:2). "Mislim, da je glavni krivec za izpad proti Norveški odmor za hidracijo. Ne šalim se," je zbrane novinarje malce presenetil, toda dodatno pritegnil njihovo pozornost izkušeni Italijan.

Carlo Ancelotti
Carlo Ancelotti
FOTO: AP

"Zakaj? Ker smo imeli do tistega ključnega trenutka ali tistih minut za hidracijo vse pod kontrolo. Odgovornost je moja, saj nisem uspel sestaviti primerne, oziroma zmagovite taktike po tem prisilnem odmoru za osvežitev. Izgubili smo rdečo nit in sve je šlo navzdol," je še priznal Ancelotti, ki nadaljuje svojo zgodbo pri kariokah. 

Preberi še Francoski biser prestal operacijo, rekordni prestop splaval po vodi

"Mislim, da smo, ko potegnemo črto, opravili dobro delo, toda to je nogomet, to je šport. Moraš se znati spoprijeti z žalostjo in okusom poraza. Sam sem navajen tega in bomo to prebrodili. Uporabili bomo to za gorivo za prihodnost."

Razlagalnik

Carlo Ancelotti je eden najuspešnejših nogometnih trenerjev v zgodovini športa. Preden je prevzel vodenje reprezentanc, je kot trener vodil številne elitne evropske klube, kot so AC Milan, Chelsea, Paris Saint-Germain, Real Madrid in Bayern München. Znan je po svojem mirnem pristopu, taktični prilagodljivosti in sposobnosti upravljanja z zvezdniškimi igralci. Je edini trener, ki je osvojil naslov prvaka v vseh petih najmočnejših evropskih ligah in štirikrat zmagal v Ligi prvakov.

Odmor za hidracijo (ang. cooling break) je kratek premor med nogometno tekmo, ki ga sodnik odredi, ko so temperature in vlažnost zraka na igrišču tako visoke, da bi lahko ogrozile zdravje igralcev. Običajno traja okoli tri minute in se izvede na polovici vsakega polčasa. Ta premor igralcem omogoča, da zaužijejo tekočino, se ohladijo in prejmejo kratka taktična navodila od trenerja, kar lahko včasih spremeni ritem igre ali zbranost moštva.

Erling Haaland je norveški profesionalni nogometaš, ki velja za enega najboljših in najbolj učinkovitih napadalcev na svetu. Znan je po svoji izjemni fizični moči, hitrosti in neverjetnem občutku za doseganje golov. S svojo sposobnostjo, da se hitro znajde v kazenskem prostoru in premaga nasprotne vratarje, predstavlja stalno grožnjo za vsako obrambo, kar ga uvršča med ključne igralce norveške reprezentance.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
nogomet ancelotti brazilija

Fifa proti Argentini: začela se je preiskava

Italijani so žalovali, Milan pa je zanikal govorice o smrti legende

24ur.com Roglič slavi: Sedaj zaslužen dopust, potem pa priprave na Giro
24ur.com Prevc za konec prihranil nekaj evforije in napetosti, Hrgota: Čustveno bo
24ur.com 'Reč'mo i, kot igramo'
24ur.com Visok poraz pustil grenak priokus: 'Če bi zadeli za 1:1 ...'
24ur.com Domen Prevc po norveškem škandalu: Jaz bi bil v vsakem primeru prvi
24ur.com Hrvati v šoku: 'Kje je našel osem minut dodatka? To je tragikomično'
24ur.com 'Gremo po pokal in prvenstvo, to je od začetka naša prioriteta'
Priporoča
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
odlekiran
30. 07. 2026 13.48
"in sve je šlo navzdol"...
Odgovori
+1
1 0
Loptass
30. 07. 2026 13.38
Podobno, kot da bereš manucaa, kripla, realista.....so pisali, da je imela Barca v Laligi ugodnejši razpored od Reala 🤡😂😂
Odgovori
+1
1 0
Marjan Moskov
30. 07. 2026 13.33
Stari, vedno so ti bili drugi krivi, ze pri Realu ste bili cista pusiona, zdajsnja povprecna Brazilska ekipa.... Daj no! Odmor je bil kriv, pateticno
Odgovori
+1
1 0
pepe007
30. 07. 2026 13.03
Obe ekipi sta imeli enak odmor.
Odgovori
-1
0 1
bibaleze
Portal
Ta skriti tolmun le dobro uro iz Ljubljane je kot ustvarjen za osvežitev
Slavna mama razkrila, kaj želi zapustiti svojim otrokom: to ni denar
Slavna mama razkrila, kaj želi zapustiti svojim otrokom: to ni denar
Poletje na plaži ali skrivanje pod majico?
Poletje na plaži ali skrivanje pod majico?
Kaley Cuoco pokazala prikupen posnetek iz ultrazvoka
Kaley Cuoco pokazala prikupen posnetek iz ultrazvoka
zadovoljna
Portal
V prosojni obleki je bila videti kot kopija slavne mame
Dnevni horoskop: Bike čaka presenečenje v ljubezni, čustva rakov bodo intenzivna
Dnevni horoskop: Bike čaka presenečenje v ljubezni, čustva rakov bodo intenzivna
Sandali, ki smo jih leta 2010 nosile vse, se vračajo v velikem slogu
Sandali, ki smo jih leta 2010 nosile vse, se vračajo v velikem slogu
Pri 43 letih v kopalkah jemlje dih: znana Slovenka pokazala zavidljivo postavo
Pri 43 letih v kopalkah jemlje dih: znana Slovenka pokazala zavidljivo postavo
vizita
Portal
Vročina ne napada samo srca: ta organ je v teh dneh pod največjim pritiskom
Kateri večerji se morate izogniti za zdravo srce?
Kateri večerji se morate izogniti za zdravo srce?
Kako varno je plavanje v jezerih, rekah in morju? Tveganja, ki jih mnogi spregledajo
Kako varno je plavanje v jezerih, rekah in morju? Tveganja, ki jih mnogi spregledajo
Tihi simptomi na vaših nohtih: kaj razkrivajo o vašem telesu?
Tihi simptomi na vaših nohtih: kaj razkrivajo o vašem telesu?
cekin
Portal
Finančne lekcije naših babic, ki so aktualne tudi danes
Ljubezen jo je drago stala: ostala je brez milijonov in pristala na sodišču
Ljubezen jo je drago stala: ostala je brez milijonov in pristala na sodišču
V Ljubljani zadeli več kot 420.000 evrov: izžrebana že tretja Šestica v manj kot mesecu dni
V Ljubljani zadeli več kot 420.000 evrov: izžrebana že tretja Šestica v manj kot mesecu dni
Če letos dopustujete tukaj, dobro preverite pravila – kazni niso majhne
Če letos dopustujete tukaj, dobro preverite pravila – kazni niso majhne
moskisvet
Portal
Prihaja njen 60. rojstni dan, a igralka še vedno buri domišljijo
Vsak dan tvegajo življenje: čez ta porušen most se še vedno vozijo
Vsak dan tvegajo življenje: čez ta porušen most se še vedno vozijo
Njeno srce naj bi osvojil 11 let mlajši zvezdnik NBA
Njeno srce naj bi osvojil 11 let mlajši zvezdnik NBA
Zaradi plešavosti so se mu posmehovali, po 20-urni operaciji pokazal rezultate
Zaradi plešavosti so se mu posmehovali, po 20-urni operaciji pokazal rezultate
dominvrt
Portal
Te viseče rože bodo preživele tudi največjo vročino
Naprodaj grad z več kot 700-letno zgodovino
Naprodaj grad z več kot 700-letno zgodovino
Vijolično bogastvo z vrta: Zdaj je pravi čas za žetev sivke
Vijolično bogastvo z vrta: Zdaj je pravi čas za žetev sivke
Ena preprosta vrtna rešitev, ki lahko reši ptice v poletni vročini
Ena preprosta vrtna rešitev, ki lahko reši ptice v poletni vročini
okusno
Portal
Popolno poletno kosilo iz enega lonca po italijanskem navdihu
Presenetite goste piknika s hitro sladico po receptu tekmovalke MasterChefa
Presenetite goste piknika s hitro sladico po receptu tekmovalke MasterChefa
Si upate stopiti za najbolj znano kuharsko postajo v Sloveniji?
Si upate stopiti za najbolj znano kuharsko postajo v Sloveniji?
Kaj jesti med vročinskim valom? 7 lahkih kosil, ki ne obremenijo telesa
Kaj jesti med vročinskim valom? 7 lahkih kosil, ki ne obremenijo telesa
voyo
Portal
Pobesneli Max: Cesta besa
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Ja, Chef!
Ja, Chef!
IQ 160
IQ 160
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1820