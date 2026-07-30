'Proti Norvežanom smo izpadli zaradi odmora za hidracijo'

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Italijanski strokovnjak Carlo Ancelotti je v pogovoru za brazilski TV Globo po izpadu Brazilije v osmini finala nogometnega SP poudaril, da je bil turnir razočaranje, a hkrati začetek novega cikla. "Seveda smo vsi zelo razočarani, glede na to, kaj se je zgodilo. Nismo imeli spektakularnega SP, ampak dobrega. Mislim, da smo si zaslužili zmago," je med drugim povedal Ancelotti.

Vinicius Junior in Slavko Vinčić FOTO: Profimedia

"Tudi takšen poraz moraš prebaviti. To je bila nova avantura. Zdaj mora vsak od nas pokazati, da si zasluži mesto v ekipi in da se trudi izboljšati," je povedal Ancelotti, ki so ga v Braziliji imenovali za osvojitev šestega svetovnega naslova, prvega po 2002.

Italijan ima pogodbo do SP 2030 in je hitro zavrnil namigovanja, da bi lahko odstopil. "Mislim, da to ni konec. Mislim, da je to začetek novega cikla. Brazilija bi lahko z ekipo, ki jo ima, tekmovala vse do konca tega SP, tudi upoštevajoč to, kar se je danes zgodilo," meni 67-letni Ancelotti.

Razočaranje brazilskih navijačev po (pre)hitrem izpadu na SP. FOTO: Profimedia

Izpad v osmini finala je najslabši izid na SP po letu 1990. "Kar lahko rečem, je to, da bomo še naprej trdo delali za reprezentanco, se trudili izboljševati in najti nove ideje," je dodal Italijan, ki je tudi videl glavni razlog za nepričakovan in senzacionalen izopad proti Norveški (1:2). "Mislim, da je glavni krivec za izpad proti Norveški odmor za hidracijo. Ne šalim se," je zbrane novinarje malce presenetil, toda dodatno pritegnil njihovo pozornost izkušeni Italijan.

Carlo Ancelotti FOTO: AP

"Zakaj? Ker smo imeli do tistega ključnega trenutka ali tistih minut za hidracijo vse pod kontrolo. Odgovornost je moja, saj nisem uspel sestaviti primerne, oziroma zmagovite taktike po tem prisilnem odmoru za osvežitev. Izgubili smo rdečo nit in sve je šlo navzdol," je še priznal Ancelotti, ki nadaljuje svojo zgodbo pri kariokah.

"Mislim, da smo, ko potegnemo črto, opravili dobro delo, toda to je nogomet, to je šport. Moraš se znati spoprijeti z žalostjo in okusom poraza. Sam sem navajen tega in bomo to prebrodili. Uporabili bomo to za gorivo za prihodnost."