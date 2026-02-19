Naslovnica
Nogomet

'Proti rasizmu nikoli ne moremo storiti dovolj'

Liverpool , 19. 02. 2026 11.54 pred 1 uro 2 min branja 3

Avtor:
J.B.
Arne Slot je jasen. V boju proti rasizmu nikoli ne moremo storiti dovolj.

Incident s tekme med Benfico in Realom, ko naj bi Gianluca Prestianni domnevno rasistično žalil Viniciusa Juniorja, še vedno odmeva. Dotaknil se ga je tudi Liverpoolov trener Arne Slot, ki poudarja, da v boju proti rasizmu nikoli ne moremo storiti dovolj.

Spomnimo, Vinicius Junior je s pravo mojstrovino odločil zmagovalca prve tekme play-offa za osmino finala Lige prvakov med Benfico in madridskim Realom.

Zadetek je proslavil s plesnimi gibi, ki so razjezili tako navijače kot nogometaše Benfice. Zdi pa se, da je krilni nogometaš Gianluca Prestianni pri izražanju svojega nezadovoljstva šel kar nekaj korakov preveč. Kamera ga je ujela, kako si je z dresom pokril usta in nato izrekel nekaj besed Viniciusu, po katerih je ta takoj stekel k glavnemu sodniku.

Tekma je bila za približno deset minut prekinjena. Kylian Mbappe pa je po koncu razkril, da naj bi Prestianni vsaj petkrat Viniciusa označil za opico.

Slot: Nikoli ne moremo storiti dovolj 

Kakšen bo epilog incidenta, še ni znano. Se pa je neljubih dogodkov dotaknil tudi trener Liverpoola Arne Slot, ki je govoril na novinarski konferenci pred tekmo z Nottingham Forestom.

"Nikoli ne moremo storiti dovolj, ker lahko vedno naredimo še nekaj več. Morali bi si prizadevati, da se kaj takšnega ne bo ponovilo. Kot nogometna skupnost moramo narediti več kot družba nasploh, kar mimogrede ni težko," je bil nekoliko kritičen nizozemski trener.

Veseli ga, da je sodniška ekipa sledila Uefinemu protokolu in vsaj začasno ustavila tekmo. "To je prvi korak. Nogometni svet se je odzval, kot smo pričakovali. V boju proti rasizmu nikoli ne moremo narediti preveč," je še dodal Slot.

FOTO: AP

Benfica stopila v bran svojemu nogometašu

Če je bil odziv svetovne nogometne javnosti bolj kot ne enoten, pa so v taboru Benfice stopili na stran 20-letnega Argentinca, ki je zakuhal incident. Takoj po tekmi so objavili videoposnetek dogodka in zraven zapisali, da je bil Mbappe v trenutku domnevno izrečenih besed preveč oddaljen od Prestiannija, da bi sploh lahko slišal, kaj je ta dejal Viniciusu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Tudi trener Benfice Jose Mourinho svojega nogometaša ni obsodil, se pa je obregnil ob proslavljanje zadetka brazilskega zvezdnika, ki je bilo po njegovem okusu provokativno. Pri tem je, prikladno, pozabil, kaj sam počne že celotno trenersko kariero ...

nogomet raiszem arne slot vinicius junior

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
prost1
19. 02. 2026 13.10
Strogo obsojam rasizem. Enako kot tudi obsojam nespoštljiv odnos do nasprotnika, ki ga premagaš, v tem primeru, ko si mu dal gol.
Odgovori
0 0
Sir Oliver
19. 02. 2026 12.49
Črna posla so to. Meni je belo lepo.
Odgovori
0 0
Luigi Taveri II.
19. 02. 2026 12.45
Za zdaj je potrebno javno opomniti oba realova lažnivca, ki sta zlorabila prekrita usta. Na žalost Mbappeja se v tako kratkem času ne da izgovoriti razločno več kot 2x tudi te besede, ki sta si jo izmislila, kaj šele 5x , kot to navaja realov lažnivec Mbappe. Da je je Mbappe lažniv vemo že iz obdobja PSG, nisem pa vedel, da je tudi Viniciusa, za katerega smo mislili samo, da je btl
Odgovori
+2
3 1
bibaleze
