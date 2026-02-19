Spomnimo, Vinicius Junior je s pravo mojstrovino odločil zmagovalca prve tekme play-offa za osmino finala Lige prvakov med Benfico in madridskim Realom. Zadetek je proslavil s plesnimi gibi, ki so razjezili tako navijače kot nogometaše Benfice. Zdi pa se, da je krilni nogometaš Gianluca Prestianni pri izražanju svojega nezadovoljstva šel kar nekaj korakov preveč. Kamera ga je ujela, kako si je z dresom pokril usta in nato izrekel nekaj besed Viniciusu, po katerih je ta takoj stekel k glavnemu sodniku. Tekma je bila za približno deset minut prekinjena. Kylian Mbappe pa je po koncu razkril, da naj bi Prestianni vsaj petkrat Viniciusa označil za opico.

Slot: Nikoli ne moremo storiti dovolj Kakšen bo epilog incidenta, še ni znano. Se pa je neljubih dogodkov dotaknil tudi trener Liverpoola Arne Slot, ki je govoril na novinarski konferenci pred tekmo z Nottingham Forestom. "Nikoli ne moremo storiti dovolj, ker lahko vedno naredimo še nekaj več. Morali bi si prizadevati, da se kaj takšnega ne bo ponovilo. Kot nogometna skupnost moramo narediti več kot družba nasploh, kar mimogrede ni težko," je bil nekoliko kritičen nizozemski trener. Veseli ga, da je sodniška ekipa sledila Uefinemu protokolu in vsaj začasno ustavila tekmo. "To je prvi korak. Nogometni svet se je odzval, kot smo pričakovali. V boju proti rasizmu nikoli ne moremo narediti preveč," je še dodal Slot.

Arne Slot je jasen. V boju proti rasizmu nikoli ne moremo storiti dovolj. FOTO: AP

Benfica stopila v bran svojemu nogometašu

Če je bil odziv svetovne nogometne javnosti bolj kot ne enoten, pa so v taboru Benfice stopili na stran 20-letnega Argentinca, ki je zakuhal incident. Takoj po tekmi so objavili videoposnetek dogodka in zraven zapisali, da je bil Mbappe v trenutku domnevno izrečenih besed preveč oddaljen od Prestiannija, da bi sploh lahko slišal, kaj je ta dejal Viniciusu.

