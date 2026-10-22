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Nogomet

'Proti Salzburgu si ne smemo privoščiti (večjih) napak'

Celje, 22. 10. 2026 06.00 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
A.V. S.V. +1
Celje - Omonia Nikozija

Pred nogometaši Celja je tretja tekma ligaškega dela Lige Evropa proti Salzburgu. Varovanci trenerja Zorana Zeljkovića bodo nocoj tako lovili svoje prve točke v omenjenem tekmovanju, tekmec pa zelo kakovosten in morda ne ravno pravšnji za trenutek, v katerem se nahajajo Celjani.

Strateg Celja Zoran Zeljković se zaveda, da so navijači in javnost zaradi slabih rezultatov vse manj potrpežljivi, a se s tem ne obremenjuje. "Poskušam se osredotočiti na stvari, na katere lahko vplivam. Na to nimam nobenega vpliva, pri čemer si pritisk ustvarja vsak sam. Zavedam se, kam sem prišel in od tega ne bežim," pravi Zeljković.

Ljubljančan, ki je na klopi aktualnih državnih prvakov nasledil Portugalca Vitorja Campelosa, je zadovoljen, ker se njegovi varovanci zavedajo zahtevnosti položaja, kar je potrdil tudi celjski kapetan Mario Kvesić. "Če bi mi in trener imeli čarobno formulo, kako se izvleči iz neugodnega položaja, bi jo zagotovo uporabili. Vemo, da trenutno nismo v dobrem stanju. Kot kapetan pa ne bom dovolil, da razmišljamo preveč negativno, saj nam to ničesar ne prinaša. Edina rešitev je, da delamo še več. V karieri sem že večkrat doživljal podobne stvari in nikoli ni bilo drugega načina za izhod iz krize," je povedal Kvesić.

Celjski nogometaši so v uvodnih dveh krogih Lige Evropa morali priznati premoč Bayerju iz Leverkusna in Omonii.
Celjski nogometaši so v uvodnih dveh krogih Lige Evropa morali priznati premoč Bayerju iz Leverkusna in Omonii.
FOTO: Aljoša Kravanja

Celjani zaradi napornega urnika tekem nimajo veliko časa, da bi skozi trening dvignili raven svoje igre, pri čemer tudi Salzburg ni ugoden tekmec za obrat rezultatske krivulje navzgor. "Na zadnji tekmi z Omonio smo izpadli naivno, česar si nismo želeli. Če nam je prejšnji teden težave povzročal en njihov hiter igralec, moram povedati, da ima Salzburg deset podobnih. Igramo proti fizično zelo močnemu nasprotniku, zaradi česar bomo morali biti pametnejši, bolje pripravljeni na nekatere stvari in tudi trpeti, a ob tem ostati hrabri in jim povzročati težave," o tekmecih razmišlja Zeljković.

Moštvo s Solnograškega je po podatkih Transfermarkta vredno kar 130,6 milijona evrov. Njegov najdragocenejši član pa je napadalec iz Slonokoščene obale Karim Konate, čigar nastop je zaradi poškodbe vprašljiv. Njegove usluge na nogometni tržnici trenutno stanejo 12 milijonov evrov. Nekdanje moštvo Benjamina Šeška je na dosedanjih dveh tekmah v evropski ligi zabeležilo zmago in poraz. V prvem krogu so Salzburžani v gosteh z 1:0 premagali bolgarskega predstavnika Levski, a so nato morali na domačem igrišču prejšnji teden priznati premoč italijanskemu Milanu, ki jih je odpravil s 4:0.

Bodo Celjani v tretje le prišli do svoje prve oziroma prvih točk v Ligi Evropa?
Bodo Celjani v tretje le prišli do svoje prve oziroma prvih točk v Ligi Evropa?
FOTO: Aljoša Kravanja

Salzburg v avstrijskem prvenstvu po devetih odigranih krogih z zbranimi 21 točkami trenutno zaseda drugo mesto. Trenutna vrednost Celjanov na nogometni tržnici znaša 15,15 milijona evrov, pri čemer je njihov najvrednejši igralec Svit Sešlar vreden slabih 10 milijonov evrov manj prej navedenega napadalca Salzburga Konateja. Celjani so na lestvici evropske lige trenutno 35., medtem ko so njihovi tekmeci 21. Grofom v tej sezoni ne gre vse po načrtih niti v državnem prvenstvu, kjer se trenutno nahajajo na šestem mestu lestvice Prve lige Telemach, a je Zeljković vseeno potegnil nekatere pozitivne zaključke.

"Mislim, da smo se v obrambi precej popravili. Po drugi strani pa smo v napadu premalo konkretni. Poslušam veliko kritik na račun naših napadalcev, s katerimi nisem zadovoljen, a menim, da oni niso naš osrednji problem," je dejal Zeljković. Na vprašanje, ali je ob prihodu v Celje pričakoval, da bodo stvari stekle bolj gladko, je odgovoril: "Ne, tega nisem pričakoval. Vem, da se forma dviguje korak za korakom, medtem ko lahko pade 'z dvigalom.' Vsak, ki je v krizi, se ne dvigne čez noč, česar ne pričakujem tudi od nas, ampak verjamem, da nam bo uspelo."

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