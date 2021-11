Proti Slovakom na zmago, po novem še brez Črnigoja

Zaradi dobre igre se mu obeta tudi prestop, a ne na silo, pravi. "Trenutno ne razmišljam o tem. Treba je končati ta del sezone, decembra in januarja pa bomo videli, kaj in kako. Nočem pa nekam na silo. Če bodo ponudbe, je treba izbrati tisto pravo. Tujina ti da tudi finančno boljše možnosti, a ne bom nekam silil," je o svoji prihodnosti še povedal Karničnik.

"Po spletu okoliščin in poškodbi Stojanovića sem ga nadomestil. Vsekakor je sistem nekoliko drugačen v reprezentanci kot v klubu, ampak mislim, da sem igralec, ki se hitro prilagodi. Meni najljubši je položaj na desnem boku in mislim, da sem se dobro znašel," je dodal glede prilagoditve v izbrani vrsti.

"Že nekaj časa smo skupaj, tako da se bolje poznamo, tudi uigranost mislim, da je boljša. To se mogoče sicer ne odraža na izidih, toda moramo nadaljevati v tej smeri. Imamo nekaj svari za popraviti, ampak to je proces. Osredotočeni moramo biti na to, kar delamo, zaupati selektorju in potem bodo prišli še boljši rezultati in tudi uvrstitev na veliko tekmovanje," je povedal Zajc.

Tudi v Slovaškem taboru napovedujejo boj za zmago. "Po izjavah mojega kolega (Matjaža Keka; op. STA) je jasno, da se tekme lotevajo tako motivirano kot mi, torej da želijo zmagati in pokazati najboljše," je povedal slovaški selektor Štefan Tarkovič.

"Vesel bom, če bo v Trnavi zanimiv nogomet za gledalce, morda lahko to, da nismo pod pritiskom, pripomore k temu, da bo to privlačna tekma za navijače," je še povedal Tarkovič.