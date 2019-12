Protirasistična kampanja Serie A naletela na val neodobravanja

V Italiji si rasistični incidenti v povezavi z nogometom sledijo eden za drugim. Od številnih ekscesov navijačev do rasističnih izjav komentatorjev in neposrečenega ‘črnega petka’ v režiji Corriere dello Sporta. Pred tremi tedni so se klubi, ki nastopajo v prvi italijanski ligi, družno zavzeli za boj proti 'vse resnejšemu problemu’, kot so imenovali rasizem. Očitno se jim je skušalo pridružiti tudi vodstvo prvenstva, a s sila neposrečeno potezo.

Sedež organizacije bodo odslej v Milanu krasile slike treh opic, ki imajo na obrazu različne barvne poslikave, vsem pa je skupen slogan ‘Ne rasizmu’. Zakaj so se odločili za to potezo, ni jasno, avtor slikSimone Fugazzotto pa je svoje delo branil z besedami: "Vsi smo opice. Za umetnika ni ničesar pomembnejšega kot to, da skuša s svojim delom spremeniti način dojemanja stvari s strani ostalih." Ali mu je uspelo, presodite sami.

So se pa v tem času že oglasili bistveno bolj pomembni akterji, kot je Fugazzotto, ki so delo ostro obsodili. Na uradnem Twitter profilu AC Milana so zapisali:"Umetnost je lahko zelo vplivna, a močno nasprotujemo uporabi opic kot sredstvu za boj proti rasizmu." Podobnega mnenja so tudi pri rimski Romi: "Zelo smo presenečeni nad kampanjo Serie A, ki naj bi bila protirasistična. Razumemo, da si liga želi obračunati z rasizmom, a ne verjamemo, da je to pravi način za dosego cilja."