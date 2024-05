Prtiček z Messijevem podpisom prinesel 890.000 evrov

Spletna dražba je potekala med 8. in 17. majem, pri Bonhams so pričakovali, da bodo iztržili največ pol milijona funtov, a je končna vrednost to mejo presegla za četrt milijona. "To je prtiček, ki je spremenil tako zgodovino Barcelone kot Lionela Messija, ko je začrtal svojo pot do najboljšega nogometaša na svetu," so ob koncu dražbe sporočili iz družbe Bonhams. Messi je prtiček podpisal leta 2000, doslej pa ga je skrbno hranil Horacio Gaggioli, ki je takrat zastopal mladega igralca. Na prtičku sta še podpisa tedanjega tehničnega direktorja Barcelone Carlesa Rexacha in iskalca talentov Josepa Marie Minguelle. Strani so dogovor sklenile med kosilom v restavraciji v Monjuicu v Barceloni.