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Nogomet

Po prekršku na robu 'naklepnega umora' je igrišče zapustil z 'visečo nogo'

London, 19. 10. 2026 10.08 pred 32 minutami 1 min branja 0

Avtor:
M.J.
Edon Pruti

Tekmo angleške četrte nogometne lige med Grimsby Townom in Northampton Townom je zasenčila huda poškodba 24-letnega branilca Edona Prutija. Po grobem prekršku je prejel rdeči karton, v istem dvoboju pa utrpel dvojni zlom noge.

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Sobotno tekmo med Grimsby Townom in Northampton Townom je zaznamoval pretresljiv dogodek v 61. minuti. Branilec Grimsbyja Edon Pruti je po ostrem posredovanju nad nogometašem Northamptona Joejem Wormleightonom prejel neposredni rdeči karton, vendar je v istem dvoboju tudi sam utrpel izjemno hudo poškodbo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Štiriindvajsetletnik je po trčenju obležal na zelenici, srečanje pa je bilo za dalj časa prekinjeno, da so mu zdravniki nudili nujno pomoč. Nato so ga z igrišča odnesli na nosilih. Po tekmi je trener Grimsbyja David Artell potrdil resnost poškodbe.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Po vsem sodeč gre za dvojni zlom noge oziroma zlom golenice in mečnice. Želimo mu hitro okrevanje in prepričani smo, da se bo vrnil na igrišča," je za BBC dejal Artell.

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Poraz Grimsbyja proti Northamptonu (0:2) je tako ostal povsem v senci nesreče mladega branilca. Kako dolgo bo Pruti odsoten z nogometnih zelenic, za zdaj še ni znano. "Takšni prizori so v nogometu redki, a vedno opominjajo, kako hitro se lahko običajen dvoboj za žogo spremeni v dolgo in zahtevno rehabilitacijo," zaključuje otoški BBC.

Razlagalnik

Golenica (tibia) in mečnica (fibula) sta dve dolgi kosti, ki sestavljata spodnji del noge med kolenom in gležnjem. Golenica je močnejša in nosi večino telesne teže, medtem ko mečnica služi predvsem kot pritrditvena točka za mišice in zagotavlja stabilnost gležnja. Zlom obeh kosti hkrati je resna poškodba, ki zahteva dolgotrajno zdravljenje in rehabilitacijo, saj sta ključni za gibanje in stabilnost celotnega telesa.

Neposredni rdeči karton je disciplinski ukrep, ki ga sodnik izreče igralcu za izjemno hude kršitve pravil, kot so nasilno vedenje, groba igra, ki ogroža varnost nasprotnika, ali namerno preprečevanje očitne priložnosti za zadetek. Ko igralec prejme neposredni rdeči karton, mora nemudoma zapustiti igrišče, njegova ekipa pa mora nadaljevati tekmo z igralcem manj. Poleg izključitve s tekme takšna kazen običajno prinese tudi avtomatsko prepoved igranja na naslednjih nekaj tekmah.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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