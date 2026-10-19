Po prekršku na robu 'naklepnega umora' je igrišče zapustil z 'visečo nogo'

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Sobotno tekmo med Grimsby Townom in Northampton Townom je zaznamoval pretresljiv dogodek v 61. minuti. Branilec Grimsbyja Edon Pruti je po ostrem posredovanju nad nogometašem Northamptona Joejem Wormleightonom prejel neposredni rdeči karton, vendar je v istem dvoboju tudi sam utrpel izjemno hudo poškodbo.

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Štiriindvajsetletnik je po trčenju obležal na zelenici, srečanje pa je bilo za dalj časa prekinjeno, da so mu zdravniki nudili nujno pomoč. Nato so ga z igrišča odnesli na nosilih. Po tekmi je trener Grimsbyja David Artell potrdil resnost poškodbe.

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"Po vsem sodeč gre za dvojni zlom noge oziroma zlom golenice in mečnice. Želimo mu hitro okrevanje in prepričani smo, da se bo vrnil na igrišča," je za BBC dejal Artell.

Poraz Grimsbyja proti Northamptonu (0:2) je tako ostal povsem v senci nesreče mladega branilca. Kako dolgo bo Pruti odsoten z nogometnih zelenic, za zdaj še ni znano. "Takšni prizori so v nogometu redki, a vedno opominjajo, kako hitro se lahko običajen dvoboj za žogo spremeni v dolgo in zahtevno rehabilitacijo," zaključuje otoški BBC.