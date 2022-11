Medvedov Slovan do prvega mesta, Lipušček izgubil proti Fiorentini

V nogometni konferenčni ligi so znani udeleženci izločilnih bojev iz skupin A, E, F, G in H. Neposredno pot v osmino finala so si zagotovili Istanbul Basaksehir, AZ Alkmaar, Djurgardens, Sivasspor in Slovan Bratislava Žana Medveda. Nastop v šestnajstini finala proti tekmecem iz evropske lige pa Fiorentina, ki je premagala latvijski RFS, za katerega igra Žiga Lipušček, Dnipro, Gent, Cluj in Basel.

icon-expand Žiga Lipušček je proti Fiorentini igral vseh 90 minut. FOTO: AP V skupini E sta si napredovanje že pred zadnjim krogom zagotovila AZ Alkmaar in Dnipro. O prvem mestu je odločala medsebojna tekma, po zmagi z 2:1 pa so Nizozemci končali pred Ukrajinci. Gent je po neposrednem dvoboju za drugo mesto v skupini F napredoval v izločilne boje, po tem, ko je ugnal Molde s 4:0. Prvo mesto je bilo že pred tem oddano švedskemu Djurgardensu, ki je ugnal Shamrock Rovers z 1:0. V skupini G je po neodločenem izidu 1:1 proti Slavii iz Prage prvo mesto pripadlo turškemu Sivassporu. Drugi je končal Cluj, ki je z 1:0 premagal ekipo Ballkani. V skupini H sta po zmagah v zadnjem krogu napredovala prvi Slovan Bratislava in drugi Basel. Pri Slovakih Žana Medveda ob zmagi s 2:1 proti Žalgirisu ni bilo v kadru. Slovan je napredoval neposredno v osmino finala, Basel, ki je z 2:1 premagal Pjunik iz Erevana, pa se bo v šestnajstini finala pomeril z eno od tretjeuvrščenih ekip skupinskega dela evropske lige. Že pred tem so odigrali dvoboja v skupini A. Žiga Lipušček se je z latvijskim RFS poslovil od konferenčne lige s porazom proti Fiorentini z 0:3. Italijani so končali na drugem mestu, medtem ko je na prvem mestu zaradi boljšega medsebojnega izkupička proti Fiorentini ostal Istanbul Basaksehir. V četrtek so Turki ugnali Hearts s 3:1.