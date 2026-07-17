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Nogomet

Prvi dan nove sezone: Koper ugnal Nafto, Celje do točke proti Muri

Lendava, 17. 07. 2026 22.15 pred eno minuto 2 min branja 1

Avtor:
A.M.
Celje - Mura

Poletnega premora je konec, nova sezona Prve lige se je začela. Odprla sta jo novinka med elito Nafta in lani druga ekipa prvenstva Koper. Ta je upravičil vlogo favorita in v Lendavi vknjižil zmago z rezultatom 0:2, na drugi tekmi kroga pa je Mura dvakrat vodila v Celju, kjer se je obračun končal z rezultatom 2:2.

Nafta je že po minuti igre poskrbela za veselje na domačem stadionu, zadetek pa zaradi prepovedanega položaja ni obveljal. To je prebudilo goste, ki so med 13. in 16. minuto trikrat zapretili, do gola pa prišli v 27. minuti, ko je natančno zaključil Kamil Manseri.

Tudi prva priložnost drugega polčasa je pripadla kanarčkom, hitro zatem pa se je z dvojno obrambo izkazal koprski vratar Luka Baš. Domači so bili v nadaljevanju še nekajkrat v dobrem položaju za izenačenje, a bili neuspešni. Tekmo je v 90. minuti odločil rezervist Brown Irabor, ki je z odličnim zaključkom postavil končnih 0:2.

Tudi na drugi tekmi prvega dne nove sezone so navijači zgodaj videli zadetek, ki je bil nato razveljavljen. Debitant v črno-belem dresu Šimon Butić je po odličnem preigravanju premagal celjskega vratarja in šokiral navijače na stadionu, ki so se nato razveselili odločitve sodnika, da je pogled domačega vratarja ob strelu zastiral eden izmed nogometašev Mure, ki je bil v prepovedanem položaju.

Celje - Mura
Celje - Mura
FOTO: Luka Kotnik

Muraši so nadaljevali s pritiskom in v 21. minuti prišli do prednosti. Z roba kazenskega prostora je z natančnim strelom po tleh sprožil Niko Kasalo in premagal Žana-Luka Lebana. Do konca prvega polčasa so bili gostje še dvakrat nevarni, hitro po začetku nadaljevanja pa je Svit Sešlar z natančnim strelom poskrbel za izenačenje.

Prekmurci so aktualnim državnim prvakom odgovorili dobrih deset minut kasneje. Nino Kouter je z odlično globinsko podajo v protinapadu zaposlil Kasala, ta pa je natančno podal do Marka Aščića, ki je poskrbel za novo vodstvo Mure.

Celje - Mura
Celje - Mura
FOTO: Luka Kotnik

Četrt ure kasneje so Celjani po situaciji, ki jo je glavni sodnik videl kot igro z roko, prišli do enajstmetrovke. Odgovornost je prevzel Sešlar in s strelom v spodnji levi vratarjev kot poskrbel za novo izenačenje. Ob koncu rednega dela so grofje za nekaj trenutkov prišli do popolnega preobrata, zadetek pa zaradi prekrška ni obstal.

Celje - Mura
Celje - Mura
FOTO: Luka Kotnik

Prva liga, 1. krog, izidi:

Nafta - Koper 0:2 (0:1)
Manseri 27., Irabor 90.

Celje - Mura 2:2 (0:1)
Sešlar 49., 76. (11-m); Kasalo 21., Aščić 60.

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bububu123
17. 07. 2026 21.50
SRAMOTNO SOJENJE na tekmi CELJE : MURA.... Od kdaj je to penal??????
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