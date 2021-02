Gorica po primorskem derbiju nazaj med živimi, Koper vse dlje od vodilnih

Goričani so drugi del sezone začeli bolje kot prvi. Po remiju z Bravom brez zadetkov, v katerem so bili podjetnejši od Ljubljančanov in so preko Etiena Velikonje zapravili tudi najlepšo priložnost na srečanju, jim sreča tokrat le ni obrnila hrbta, kar je bilo dovolj za prvo zmago v letu 2021. Novogoričani so z zbrano igro v obrambi in učinkovitostjo v napadu ugnali primorske rivale iz Kopra ter jim tako zadali še drugi letošnji poraz, potem ko je četa Mirana Srebrniča v prvem krogu nadaljevanja prvenstva izgubila derbi z Olimpijo.

Prav Velikonja je bil v 15. minuti tisti, ki je vrtnice popeljal v vodstvo. Domači nogometaši so izpeljali lepo akcijo po desni strani napada, od koder je Matija Širok lepo podal v kazenski prostor, kjer je bil v slogu pravih napadalcev dovolj iznajdljiv nekdanji nogometaš Maribora in Olimpije za 1:0. Več sledi!