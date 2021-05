V zadnjem času vroči Aluminij zmlel še Bravo

Kidričani so tudi peto tekmo zapovrstjo končali brez poraza, tokrat so vpisali novo zmago, ki jih je pripeljala na rob obstanka v ligi. Zdaj imajo 42 točk, toliko kot tokratni tekmec, ki pa je zamudil novo priložnost za potrditev obstanka, za kar bi danes potreboval točko. Oba pa si lahko zagotovita dokončen obstanek v sredo, če bo Gorica odvzela točke Celju, ki s tekmo manj za omenjenima tekmecema zaostaja za pet točk.

IzbranciOskarja Drobneta so povedli v četrti minuti, po kotu in neodločnem Andražu Kirmu pred lastnimi vrati je do žoge prišelTonči Mujan in iz bližine zadel za 1:0. V šesti minuti podobne neodločnosti iz bližine ni uspelo kaznovati še Roku Prši, ki je žogo poslal mimo vrat.

Ljubljančani, ki so pogrešali kaznovana Mitjo Križana inMustafo Nukića, so imeli v 14. minuti priložnost za izenačenje, toda Martin Kramaričje žogo v boju zLuko Janžekovićem poslal mimo vrat. V 21. minuti so domači podvojili prednost, Armin Đerlek je z desne strani podal pred gol, kjer je Prša s strelom iz prve matiral Igorja Vekića. Prša je poskusil tudi v 32. minuti, takrat je žogo po strelu od daleč Bravov vratar ujel.

Kidričani so tudi v drugem polčasu konkretneje začeli, v 59. minuti pa še povišali prednost, potem ko je Aljaž Kreflz leve strani podal pred vrata, kjer se je dobro znašel Nemanja Jakšićin iz bližine zadel za 3:0. Šele v 87. minuti so Ljubljančani sprožili prvi strel v okvir vrat, malce z leve strani je poskusil Miha Kancilija, a je boj z njim dobil Janžeković. Ta je zatem uspešno posredoval še pri enem strelu od daleč.

Aluminij bo v soboto v zadnjem, 36. krogu gostoval v Domžalah, Bravo pa bo gostil Olimpijo.