Janžekovič junak Aluminija ob debiju Simona Rožmana

V Kidričevem sta se merila predzadnji Aluminij in drugouvrščeni Maribor. V prvem polčasu so imeli gosti večjo posest žoge, sicer pa je bila igra dokaj enakovredna, kar zadeva samo zaključevanje akcij. Prvič je bilo nevarno v 16. minuti, ko je Ažbe Jug žogo izbil točno v Gašperja Pečnika, od njega pa se je žoga odbila v vratnico.

Čeprav so imeli domači še par ne tako nevarnih poskusov, pa jim ni uspelo priti do vodstva, tako kot ne niti Mariborčanom, ki so nase opozorili predvsem v 17. minuti, ko jeRok Kronaveterz močnim strelom zgrešil cilj, v 27., ko je s prostega strela poskusil Amir Dervišević in je posredovalLuka Janžekovič, ter v 34., ko je iz bližine malce z leve strani streljal Andrej Kotnik, spet pa je bil na mestu Aluminijev vratar.

V drugem polčasu je v 55. minuti najprej s šibkim strelom poskusil Kronaveter, a se je žoga skotalila kak meter mimo vrat domačih. Tudi sicer so bili spet terensko podjetnejši Mariborčani, ki pa jim prav nevarne akcije ni uspelo sestaviti. Simon Rožmanje poskusil z dodatnimi menjavami, v igro je v 75. minuti poslal tudi Marcosa Tavaresa, ki je zaigral na svoji 422. slovenski prvoligaški tekmi in je tako zdaj sam na drugem mestu večne lestvice (prehitel jeDušana Kosića in Janeza Strajnarja, zaostaja pa še za Sebastjanom Gobcem, ki ima 488 tekem).

Aluminij je bolj ali manj le branil točko, Oskar Drobne je v zadnjih desetih minutah še dodatno zaprl igro z Renatom Pantalonom, a v 87. minuti so gosti imeli na voljo najstrožjo kazen po prekršku Luke Petka nad Janom Mlakarjem. Z bele točke je močno po sredini streljal Tavares, toda izkazal se je Janžekovič in tako ohranil 0:0.

Že v sodniškem dodatku je Tilen Pečnikzapravil eno redkih priložnosti v drugem polčasu za domače, ko je strel blokiral Luka Uskoković.Blaž Vrhovec pa je v tretji minuti dodatka na drugi strani za kak meter zgrešil cilj, tako da je ostalo pri delitvi plena.