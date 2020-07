Celjani s preobratom v Šiški pritisnili na Maribor in Olimpijo

V Šiški sta se še zadnjič v sezoni pomerili ekipi, ki sta po eni strani najprijetnejši presenečenji sezone, po drugi pa sta se na prejšnjih treh obračunih razšli z 2:2. Tokrat pa se je ta niz prekinil, po boljšem drugem polčasu so zmagali Celjani, ki so hkrati Bravu zadali sploh prvi poraz v letu 2020. Celjani so se po 16. zmagi vodilni Olimpiji, ki ima tekmo manj, približali le na točko, Bravo pa po 12. porazu ostaja na varnem šestem mestu. Ljubljančani, bili so brez Andraža Kirma, so dobili prvi polčas, potem ko so zadeli že v šesti minuti. Z bele pike, najstrožjo kazen so dobili domači zaradi prekrška nad Rokom Baturino, je bil uspešen Aljoša Matko, ki je dosegel svoj enajsti gol sezone.

Tudi sicer so bili domači, ki so pozneje še enkrat zahtevali enajstmetrovko zaradi domnevnega igranja z roko, konkretnejši, v enajsti minuti so merili čez gol, izjemno priložnost pa so zapravili v 37. minuti, ko je Sandi Ogrinecz devetih metrov zadel vratnico. Celjani, ki so pogrešali Žana Benedičiča, Dušana Stojinovića, Žana Flisa, Josipa Ćalušića, Karla Plantakain Roka Štrausa, so še najnevarneje zagrozili v 15. minuti, ko je Mitja Lotričpo kotu z desne sprožil z roba kazenskega prostora in za malenkost zgrešil cilj. So pa Celjani znova zagrozili že v 47. minuti, ko je z glavo za malo zgrešil Ivan Božić. Obe ekipi sta pozneje prišli do nekaj strelov, ki pa so bili nenatančni, v 61. minuti pa je Lotrič v padcu žogo poslal mimo leve vratnice iz bližine.

Isti igralec pa je v 65. minuti dosegel svoj 16. gol sezone. Dario Vizingerje z leve podal na drugo stran kazenskega prostora, Lotrič pa je nato zadel z diagonalnim strelom. Vizinger je z enajsto podajo prevzel vodstvo med podajalci, eno manj ima prav Lotrič. V 67. minuti je Jakob Novaksprožil močno s 30 metrov, a malce premalo natančno, v 72. je Luka Kerinzgrešil z glavo iz bližine, v 74. pa je podobno iz še lepšega položaja storil Vizinger. V 76. minuti je na drugi strani močno, a preveč po sredini meril David Brekalo, dve minuti zatem pa je novo izvrstno celjsko priložnost iz bližine zapravil še Božić oziroma je dobro posredoval Igor Vekić. V 82. minuti pa so Celjani prišli do preobrata, potem ko je zadel Vizinger z diagonalnim strelom malce z leve in dosegel svoj 20. gol sezone, s čimer je spet sam na vrhu lestvice strelcev. Štiri minute pozneje se je izkazal Matjaž Rozmanz obrambo po nevarnem Ogrinčevem strelu, v 89. minuti je Denis Marandiciv zadnjem trenutku blokiral strel domačih, v drugi minuti sodniškega dodatka pa je Baturina zadel prečko vrat Celjanov.

Izid 31. kroga Prve lige Telekom Slovenije:

Bravo ‒ Celje 1:2 (1:0)

Matko 6./11-m; Lotrič 65., Vizinger 82.