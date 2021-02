Zamenjava trenerja (še) ni obrodila sadov: Koper brez možnosti proti Bravu

Izbranci Dejana Grabića nadaljujejo niz neporaženosti. Brez praske so končali tudi obračun s Koprom, ki jih je zadnji premagal, in sicer 24. novembra. Zdaj je Bravo v nizu desetih tekem brez poraza, Koper pa kljub menjavi trenerja v nizu treh porazov. Bravo se je hkrati točkovno izenačil s Koprom in ga prehitel na četrtem mestu.

Prvi polčas je pripadel Ljubljančanom, ki so bili nekoliko konkretnejši tekmec, v 33. minuti pa so tudi povedli, potem ko je Mustafa Nukić prodrl po levi strani, nato mimoMitje Vilerjapodal pred gol, kjer Lorenu Maružinu ni bilo težko zadeti za 1:0. Za Nukića je bila to šesta asistenca sezone, s katero se je takrat na vrhu lestvice podajalcev izenačil z Daretom Vršičem iz Kopra.

Sicer pa je Nukić prvič ogrozil vrata Kopra v 11. minuti, ko je streljal z 20 metrov, v 39. pa je Martin Kramarič z glavo žogo poslal precej čez vrata. V 42. minuti so domači še drugič na tekmi zadeli, a je pred tem sodnik Matej Jugdosodil prekršek v napadu.

Koprčani, ki so se pred dnevi razšli z Miranom Srebrničem, so pod vodstvom novega trenerja ter starega znanca kluba in slovenskih zelenicRodolfa Vanolija v prvem polčasu pokazali malo, nevarni pa bili zgolj v 18. minuti, ko je malce z desne strani kazenskega prostora streljal Darko Mišić, izkazal pa se jeIgor Vekić.

V 49. minuti je pri domačih malce premalo natančno meril Sandi Ogrinec z roba kazenskega prostora, Bravo pa je bil tudi v obrambnih nalogah zbran in je brez posebnih težav ustavljal napade Kopra.

Za nameček so gostitelji v 63. minuti podvojili prednost, Sandi Ogrinec je podal s prostega strela z leve strani, v kazenskem prostoru pa je bil najvišji Milan Tučić, ki je z glavo zadel za 2:0. Isti igralec je streljal tudi v 69. minuti, ko je le za malo zgrešil cilj, ter v 80., ko je njegov strel iz bližine ustavil koprski vratar.

A ljubljanska ekipa je pred tem v 75. minuti znova ukanila blede goste, Nukić, še sedmič v sezoni v vlogi asistenta, je lepo zaposlil Miho Kancilijo, ki je prehitelAleksandra Rajčevića in prišel sam pred Vargića ter ga tudi premagal za končnih 3:0.