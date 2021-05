Olimpija katastrofalen zaključek sezone popoprala s porazom proti Bravu, Celje obstalo

Nogometaši Brava so na mestnem derbiju z zmago s 3:0 še poglobili rane Olimpije, ki ji v zadnjih sedmih krogih Prve lige ni uspelo zmagati in je tako iz rok izpustila naslov prvaka. Celje je z odličnim zaključkom sezone in novo zmago – tokrat proti Kopru – obstalo v Ligi, Primorce pa čakajo dodatne kvalifikacije s Krko. V večernem obračunu se bosta za naslov prvaka v Ljudskem vrtu udarila Maribor in Mura.

Tekma v Šiški, ki so si jo ogledali le gledalci z vabilom, saj vstopnic ni bilo v prosti prodaji, je bila pomembna bolj ali manj zgolj za domači Bravo, ki je za dokončno potrditev obstanka v ligi potreboval točko proti Olimpiji – ta je v prejšnjem krogu v zadnji sekundi ostala brez boja za prvaka. Tudi zato je Goran Stanković dodobra premešal začetno postavo, hkrati še z mislijo na torkov finale pokalnega tekmovanja, ko se bo zeleno-bela zasedba merila s Celjem. Bravo, ki je med drugim pogrešal kaznovana Andraža Kirmain Martina Kramariča, je na zadnjih 12 tekmah zmagal le enkrat, tokrat pa je svojo nalogo opravil z odliko in bo tudi v prihodnji sezoni del slovenske elite.

Tekma v Ljubljani je v prve pol ure minila brez resnih nevarnosti, v 33. minuti je nato David Brekalo poskusil, Uroš Korun pa blokiral strel, minuto pozneje pa je na drugi strani poskusil Đorđe Ivanović, tudi on pa ni bil posebej blizu zadetku. V 51. minuti je bilo malce bolj vroče v Bravovem kazenskem prostoru, po kotu je Antonio Delamea Mlinar s prsmi žogo usmeril proti vratom, a je zadel vratnico. V malce živahnejšem uvodu polčasa jeRadivoj Bosić poskusil kot naslednji, a na koncu za malo zgrešil cilj.

Čeprav je bila Olimpija odločnejša, so v 60. minuti povedli domači, po podaji z desne strani je pred vrati z glavo spretno zadel Milan Tučić. Vsega tri minute pozneje je Bravo vodil z 2:0. Po podaji Mustafe Nukića – zanj je bila to deseta v prvenstvu, s čimer je na vrhu v tem elementu – je akcijo učinkovito končal Loren Maružin. V 73. minuti je bilo že 3:0 za domače, po novi, enajsti podaji Nukića, tokrat z desne strani, je z glavo na drugi vratnici spet zadel Tučić. Dve minuti pozneje je Korun poskusil od daleč, todaIgor Vekić je delo opravil dokaj zanesljivo. V 80. minuti so spet zagrozili gosti, najprej je Bosić žogo poslal malo mimo gola, nato pa je še Eric Boakye z močnim strelom malce zunaj kazenskega prostora zadel prečko. Le malce zatem so se domači veselili četrtega zadetka, ko je Rok Mahersprožil volej z 20 metrov in zadel mrežo tekmeca, a je pred vratarjem v prepovedanem položaju na igro vplival Tučić, tako da je ostalo pri 3:0. Celje z norim zaključkom sezone čudežno obstalo

Nogometaši Celja so na današnji tekmi zadnjega kroga v Prvi ligi Telekom Slovenije premagali Koper z 2:1 (1:1). Celjani so na izjemno pomembnem obračunu na kolena spravili Koprčane in se izognili kvalifikacijskima tekmama za obstanek v PLTS. Dodatna obračuna s Krko, drugouvrščeno ekipo iz 2. slovenske nogometne lige, po današnjem porazu v mestu grofov čakata osmoljence današnje tekme iz Kopra, ki so osvojili deveto mesto v domačem elitnem ligaškem tekmovanju. Štajerci so tekmo odprli na najboljši možni način in že v četrti minuti povedli z 1:0. Večino dela je opravil Mićo Kuzmanović, ki je v bliskovitem nasprotnem napadu po desni strani preudarno podal do Esterja Soklerja, ta pa je z močnim in natančnim strelom ukanil nemočnega gostujočega vratarja Davida Adama. Primorci v zadnjem času niso blesteli na zelenih igriščih – na zadnjih osmih tekmah v PLTS so le dvakrat remizirali in šestkrat izgubili, zato je vodstvo kluba v prvi polovici tega tedna razrešilo italijanskega trenerja Rodolfa Vanolija in na njegovo mesto začasno ustoličilo Nedžada Okčića. Njihova pobuda je bila v nadaljevanju jalova, Celjani pa so svoje priložnosti iskali v nasprotnih napadih. Koprčani so še najbolj pritisnili sredi prvega polčasa, po dolgi podaji Gorana Jozinovića z leve strani je strel Žana Žužka z glavo šel čez vrata domačega čuvaja Matjaža Rozmana. Disciplinirani Celjani so v 27. minuti izpeljali novo bliskovito akcijo, po podaji Kuzmanovića pa je strel Luke Kerina z 20 metrov švignil mimo leve vratnice Kopra. V 40. in 41. minuti je imel dve (pol)priložnosti še Ivan Božić. Njegov prvi strel z glavo dobro postavljenemu gostujočemu vratarju ni povzročil nobenih preglavic, njegov drugi strel nekoliko z leve strani pa je bil nenatančen.

Koprčani so sijajno odigrali končnico prvega polčasa, po kombinirani akciji je Nardin Mulahusejnović s 17 metrov z natančno odmerjenim strelom poslal žogo v levi spodnji kot Rozmana in izenačil na 1:1. Dosegel je svoj 14. gol sezone ter znova prevzel prvo mesto na lestvici strelcev v PLTS. Le minuto kasneje je bil domači vratar znova na preizkušnji, z velikimi težavami je zaustavil strel Mulahusejnovića z roba kazenskega prostora. Izbranci domačega trenerjaAgrona Šaljeso v drugem polčasu prevzeli pobudo in skušali doseči "gol odrešitve". V 58. minuti je Žan Benedičič izvedel prosti strel s 35 metrov z desne strani, žoga pa je zadela vratnico. Gosti so se v nadaljevanju dobro branili. V 79. minuti so si priigrali lepo priložnost, zadetek rezervista Luke Vekićapa je po strelu z desetih metrov z refleksno obrambo preprečil Rozman. Domači nogometaši so v končnici tekme vendarle dosegli zmagoviti gol. Po prekrškuGorana Jozinovića– ta je drugič na tekmi "porumenel" in zapustil igrišče – nad Kadušićem je glavni sodnikSlavko Vinčićpokazal na 11-metrovko, ki jo je uspešno izvedel Božić in Celjanom prinesel "tri zlata vredne točke". Točka Aluminiju zadoščala za obstanek

V Domžalah je Aluminij iskal dokončno potrditev obstanka v ligi, za kar bi bila dovolj točka. Na drugi strani pa so domačini bolj ali manj pogledovali proti torkovemu pokalnemu finalu med Olimpijo in Celjem, saj bi jim kot četrtouvrščenim na lestvici zmaga ljubljanske ekipe prinesla nastope v evropskih tekmovanjih v prihodnji sezoni.

Aluminij, ki je igral brez kaznovanihRoka Prše in Nika Marinška, je tekmo v Domžalah začel z dobro popotnico, saj je bil neporažen na zadnjih petih preizkušnjah. Prav tako so bili zadovoljni tudi na koncu, saj so si s točko le zagotovili igranje v prvoligaški konkurenci tudi v prihodnji sezoni. Prvi polčas ni postregel s posebej razburljivo predstavo, pravih priložnosti ni bilo, omeniti velja zgolj poskus Arnela Jakupovića z glavo v 30. minuti, ki pa je zgrešil cilj. V 51. minuti je od daleč poskusilMarcel Čermak pri Aluminiju, toda Klemen Mihelak, ki je dobil tokrat priložnost med domžalskima vratnicama, ni imel težkega dela, tako kot po streluDavida Flakusa Bosilja malce pozneje. V 57. minuti pa so Kidričani prišli do prednosti, v bližini gola je po podaji Nemanje Jakšića do strela malce z desne prišel Armin Đerlek in zadel za 1:0. Nadaljevanje ni bilo posebej nabito z zanimivimi akcijami, v 84. minuti je Matej Podlogar poskusil z volejem s 13 metrov, a je za malo zgrešil cilj. Natančnejši je bil Slobodan Vuk v 86. minuti, ko je z 20 metrov močno sprožil, žoga pa se je od vratnice odbila v gol za končnih 1:1. Slovo Gorice z zmagovitim golom 17-letnika

Nogometaši CB24 Tabora Sežane so v zadnjem, 36. krogu Prve lige Telekom Slovenije izgubili proti Gorici z 0:1 (0:0). V Sežani maloštevilni gledalci na tribunah niso videli ravno blesteče predstave ekip, katerih usodi v prihodnji sezoni sta bili že zapečateni. Tabor si je po končnem šestem mestu še tretjo sezono zapovrstjo zagotovil status prvoligaša, medtem ko se štirikratni državni prvaki kljub zmagi v zadnjem krogu po zadnjem mestu drugič v dveh letih poslavljajo od elite. Domači, pri katerih ni igral kaznovaniDenis Kouao, so bledo odprli dvoboj, nekoliko podjetnejši pa so bili sprva Goričani. Streli obeh tekmecev niso bili ravno natančni, še najbližje pa je bil uspehu v 32. minutiAldair Djalo. Toda že sam je slabo streljal, dovolj dobro pa je posredoval Grega Sorčan v goriških vratih in preprečil vodstvo domačih. Dve minuti kasneje je priložnost po izgubljeni žogi Tabora našel Lamin Colley, a je dobro posredoval branilec Marko Ristić za kot Gorice.

Goričani so nato poskusili še prek Žana Vipotnika, ki pa je iz zahtevnega položaja v 36. minuti zgrešil cilj z desne strani. Til Mavretič je minuto kasneje slabo streljal od daleč in ni ogrozil Ariana Renerja v vratih domačih. Prvo ime domačih je bil zagotovo Aldair. Poskusil je s kar sedmimi streli, a je bil vselej nenatančen ali pa mu je poskuse ubranil Sorčan. V 42. minuti je z leve strani za malo zgrešil, v drugem polčasu pa je v 58. minuti kot najnižji na igrišču dobil skok, a žogo poslal prek gola. Gorica je do vodstva nato prišla v 62. minuti, ko je po podaji iz kota svoje čuvaje in nepazljivega Renerja preskočil debitant, komaj 17-letni Rok Ljutić. Domači so nato še enkrat vse moči usmerili v napad, najbližje izenačenju pa je bil dvakrat Aldair. Po slalomu v 71. minuti je od blizu branil Sorčan, v 85. minuti pa je zadetek 29-letnemu krilnemu nogometašu iz Gvineje Bissau preprečila še obramba Gorice. V zaključku tekme sta do priložnosti na drugi strani iz protinapada prišla še rezervista Etien Velikonja in Mathias Oyewusi, a je Rener njuna poskusa ubranil, rezultat na zadnji tekmi Sežancev in Goričanov v sezoni 2020/21 pa se nato ni več spremenil. Prva liga, zadnji, 36. krog, izidi:

Bravo– Olimpija 3:0 (0:0)

Tučić 60., 72., Maružin 63. Celje – Koper 2:1 (1:1)

Sokler 4., Božić 87./11-m; Mulahusejnović 43. Domžale – Aluminij 1:1(0:0)

Vuk 86.; Djerlek 57. Tabor Sežana –ND Gorica 0:1 (0:0)

Ljutić 17. Ob 20.00:

Maribor – Mura