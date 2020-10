Maribor remiziral s Koprom, Celje pa z Gorico

V 25. minuti Dare Vršič iz sijajnega položaja ni mogel premagati Juga v vratih vijoličastih. Minuto kasneje je mimo vrat znova meril Vrhovec, v 29. minuti pa še Požeg Vancaš z glavo. V 34. minuti je obrambi Maribora pobegnil Mulahusejnović, ki ga je Mitrović spotaknil, Koper pa je prišel do enajstmetrovke. Mojstrsko, s panenko jo je izkoristil Vršič. Koper je imel prek Palčiča z glavo in Žužka z neposredne bližine lepo priložnost, da poviša vodstvo v Ljudskem vrtu, a se je obakrat izkazal Jug. Kazen za neučinkovitost gostov je prišla v 45. minuti, ko je po odbiti žogi Kronaveter zadel, potem ko je nespretno posredoval malce pokriti Vargić.

Vijoličasti so kljub delitvi točk začasno zavzeli vrh prvenstvene lestvice, še tretjič zapovrstjo pa so v Ljudskem vrtu ostali brez zmage. Koprčani na drugi strani brez prvenstvene zmage v Mariboru ostajajo vse od oktobra 2009, s točko pa so začasno skočili na peto mesto lestvice.

V prvem polčasu so prvi zapretili gosti. Protinapad je s strelom zaključil Chinwendu Johan Nkama, a je Matjaž Rozman s skrajnimi močmi preprečil vodstvo gostov. V nadaljevanju so sicer Celjani imeli žogo več v svojih nogah, ob koncu polčasa pa so znova pretili nogometaši Gorice. Z razdalje je sprožil Aleksandar Bjelica, ki ni bil natančen, nato pa je v prvi minuti sodnikovega dodatka sprožil še Goran Cvijanović, a mu je Rozman preprečil veselje ter poslal žogo v kot. Iz kota pa je v naslednji akciji z glavo zadel Nejc Mevlja za vodstvo gostov po polčasu.

Domači so se sicer trudili, da bi prišli do izenačenja, a so bili gosti trdni v obrambi. Ko se je že zdelo, da bo Gorica vknjižila drugo zmago v sezoni, je sodnik Ponis po prekršku strelca Mevlje nadDušanom Stojinovićem pokazal na belo točko. Enajstmetrovko je izkoristil Filip Dangubić in poskrbel za delitev točk v Celju.

V devetem krogu bo v sredo, 28. oktobra Gorica gostila Tabor iz Sežane, Celjani pa bodo isti dan gostovali v Kopru.