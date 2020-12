Bravo zdržal nalete Domžal za točko na sosedskem obračunu

V zadnji tekmi jesenskega dela so bili domači nogometaši vsaj v prvem delu precej boljši tekmec, toda niso zadeli. V drugem je bila igra bolj enakovredna, vseeno pa se je sosedski dvoboj končal brez zmagovalca. V prvem polčasu so bili domači zelo nevarni, a tudi neučinkoviti. Prvič je za delo za vratarja Igorja Vekićaposkrbel Tamar Svetlinv peti minuti, ko je njegov poskus z desetih metrov gostujoči vratar ubranil. Naslednjič je bilo vroče v 15. minuti, po kotu je vratar gostov slabo ocenil let žoge in jo zgrešil, česar pa ni izkoristil Damjan Vuklišević, ki je žogo poslal mimo vrat.

Potem so imeli Domžalčani še dve lepi priložnosti v dveh minutah, toda ne Arnel Jakupovićne Dario Kolobarić nista bila natančna. Prvemu je veselje, potem ko je sicer natančno streljal z glavo, z odlično obrambo preprečil Vekić, Kolobarić pa je sicer dobro izkoristil podajo z leve strani, a je žoga končala tik ob vratnici. Vekić pa je nato svoje soigralce reševal še dvakrat: najprej v 22. minuti, ko je Senijad Ibričićpodal pred gol in našel Svetlina, ki je nevarno meril s kakšnih štirih metrov, a spet ni premagal Vekića. Drugič pa dve minuti pozneje, ko je Matej Podlogarpodal Jakupoviću, ki je bil precej osamljen na kakšnih enajstih metrih, spet pa je bil zmagovalec dvoboja vratar Brava.

Nekaj dela tudi za Sorčana

V nadaljevanju se je ritem umiril, gostje so lahko zadihali in si pripravili tudi dve polpriložnosti, vendar Grega Sorčanni imel veliko dela. Zadnjo priložnost domačih v prvem delu pa je imel Jakupović v 38. minuti. Gostje so živahneje začeli drugi polčas, ko je moral po strelih Roka Kidričain Sandija Ogrincaresneje posredovati tudi Sorčan. Pri domačih je imel nato novi priložnosti Ibričić, najprej v 55., potem še v 58. minuti. Takrat so imeli Domžalčani prosti strel s kakšnih 20 metrov, a je šla žoga prek vrat Brava.

Sledilo je obdobje nevarnejše igre gostov. Nino Žugelj, ki je v igro vstopil v drugem delu, je dobro zaposlil Marka Španringa, Sorčan pa je njegov nevaren strel iz bližine ubranil. V 75. minuti pa je zbranost domačega vratarja preizkusil še Martin Kramaričs strelom od daleč. Zadnjo priložnost za spremembo izida so imeli Domžalčani v 81. minuti, ko je po podaji Ibričića s precejšnje razdalje streljaj Jakupović, vratar Vekić pa je imel nekaj težav, preden je žogo ukrotil pred črto svojih vrat.