Domžale po preobratu v izdihljajih strle sežanski odpor

Domžalčani so prišli do zmage proti Taboru, potem ko jeDamjan Vuklišević v izdihljajih tekme poskrbel za preobrat. S tem so se prebili na četrto mesto prvenstvene lestvice. Tabor, ki je med drugimi pogrešalAntoina Makoumbouja,Denisa Kouaa inHristosa Rovasa, pa je padel na osmo mesto.

Domžalčani so bili večino prvih 45 minut nekoliko boljši tekmec, a Kraševci so bili tisti, ki so znali izkoristiti ponujeno. Slednji so bili tudi prvi z lepo priložnostjo, ko je v sedmi minuti poskusil Antonio Azinovićz glavo. Gosti so za nekaj vznemirjenja poskrbeli tudi v 17. in 38. minuti, ko sta bila premalo natančna Erik Salkić in Aldair Djalo.

V 42. minuti pa so povedli, potem koje Dino Stančič sam prišel predAjdina Mulalića po lepi podajiMarka Krivičića za hrbet domžalske obrambe in zadel za 1:0. Pri Domžalčanih je bil sprva zelo aktivenGregor Sikošek, ki je v prvih 20 minutah trikrat meril nenatančno, natančnejši pa je bil Janez Pišek v 39. minuti, ko je sprožil z 18 metrov, a Jan Koprivec je bil na mestu. V 45. minuti je po kotu z glavo streljal še Damjan Vuklišević, a slabo.

So pa domači izenačili v 60. minuti, ko je prosti strel s približno 20 metrov izvrstno izvedelArnel Jakupovićin prek živega zidu zadel za 1:1. Kmalu zatem je imel priložnost za Domžale še Dario Kolobarić, a je bil uspešnejši Koprivec. Ta se ni pustil premagati niti po poskusu Andraža Žiniča, je pa pri gostih v 77. minuti priložnost za igro v napadu dobil Mathias Pogba, brat precej slavnejšegaPaula Pogbaja, zvezdnika Manchester Uniteda. A ta je v 89. minuti le videl preobrat Domžal, potem ko je po kotu z glavo zadel Vuklišević za 2:1.