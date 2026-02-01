Riera se od Celja poslavlja z remijem na štajerskem derbiju

V prvem polčasu tekme v Ljudskem vrtu so imeli več od igre domačini, ki so tudi prišli do prve resne priložnosti na tekmi. Sprožil je David Pejičić, a bil premalo natančen, nekaj trenutkov kasneje pa je na drugi strani zapretil Mario Kvesić. Do odlične priložnosti za spremembo začetnega izida so vijoličasti prišli v 27. minuti, ko je po napaki v celjski obrambi zaključil novinec Tio Cipot, s posredovanjem pa se je izkazal vratar grofov Žan-Luk Leban, ki je bil na pravem mestu tudi ob strelu Pejičića dve minuti kasneje. Nevaren je bil nato še en zimski prišlek Dario Vizinger, do zasluženega vodstva pa so Mariborčani prišli v 35. minuti, ko je Oscar Zambrano z natančnim strelom iz razdalje poskrbel za evforijo na stadionu pod Kalvarijo, kjer so vijoličasti na odmor odšli z minimalno prednostjo.