Nogomet

Riera se od Celja poslavlja z remijem na štajerskem derbiju

Maribor, 01. 02. 2026 17.00

Avtor:
A.M.
Albert Riera

Na derbiju 19. kroga slovenskega prvenstva sta se Maribor in Celje razšla z rezultatom 3:3. Vijoličasti so na odmor odšli z zadetkom prednosti, nato smo videli preobrat, končni izid pa je po enajstmetrovki v končnici tekme postavil Jan Repas. To je bila zadnja tekma Alberta Riere na klopi grofov, trenersko kariero bo nadaljeval pri nemškem velikanu Eintracht Frankfurtu.

V prvem polčasu tekme v Ljudskem vrtu so imeli več od igre domačini, ki so tudi prišli do prve resne priložnosti na tekmi. Sprožil je David Pejičić, a bil premalo natančen, nekaj trenutkov kasneje pa je na drugi strani zapretil Mario Kvesić. Do odlične priložnosti za spremembo začetnega izida so vijoličasti prišli v 27. minuti, ko je po napaki v celjski obrambi zaključil novinec Tio Cipot, s posredovanjem pa se je izkazal vratar grofov Žan-Luk Leban, ki je bil na pravem mestu tudi ob strelu Pejičića dve minuti kasneje. Nevaren je bil nato še en zimski prišlek Dario Vizinger, do zasluženega vodstva pa so Mariborčani prišli v 35. minuti, ko je Oscar Zambrano z natančnim strelom iz razdalje poskrbel za evforijo na stadionu pod Kalvarijo, kjer so vijoličasti na odmor odšli z minimalno prednostjo.

Maribor - Celje
Maribor - Celje
FOTO: NK Celje

Manj kot minuto po začetku drugega polčasa so domačini še drugič zabili, po posredovanju VAR-a pa je bil zadetek Vizingerja razveljavljen. Nato so na sceno stopili grofje, ki so v razmaku dveh minut prišli do preobrata. Za izenačenje je poskrbel Nikita Josifov, s spretnim udarcem pa je Celjane v vodstvo popeljal Svit Sešlar. V 64. minuti so vijoličasti izenačili, med strelce se je vpisal Pejičić. Novo vodstvo je celjskim nogometašem priskrbel rezervist Armandas Kučys, ki je odlično zaključil protinapad, končni izid 3:3 pa je po strelu iz bele pike v 92. minuti postavil Jan Repas.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Prva liga, 19. krog, nedelja, 1. 2. 2026, izid:

Maribor – Celje 3:3 (1:0)

Zambrano 35., Pejičić 64., Repas 92. (11-m); Josifov 55., Sešlar 56., Kučys 78.

nogomet prva liga maribor celje
KOMENTARJI8

borjac
03. 02. 2026 16.19
Srečno v Nemčiji Riera .
+1
1 0
Cupko
01. 02. 2026 18.49
Vprašanje je kako bo Celje funkcioniralo brez Riere
+5
5 0
JOSEPH HAYDN
01. 02. 2026 20.15
No pa tudi kako bo funkcioniral on brez Celja. Drugje kot v slovenski ligi se še ni izkazal
+4
4 0
mr.poper
01. 02. 2026 18.35
Celje ima od trenerja način kako igrati. Riera je bil velik motivator , ki bo ponujeno izkoristil na šampionski način .
+3
3 0
Amor Fati
01. 02. 2026 17.53
Se vidimo spet naslednje leto, ko ga bodo tudi v Nemčiji skenslali. Ampak seveda, če bodo Celjani zopet stopili na led.
+0
3 3
G. Papež
01. 02. 2026 17.11
Škoda za naš nogomet, da Riera gre. Upam, da zdaj Celjani ne padejo.
+9
9 0
zmerni pesimist
01. 02. 2026 17.11
In ko ga bojo tam nogirali se bo vrnil
+4
6 2
St. Gallen
01. 02. 2026 17.42
za pomocnika Cesarju
+1
3 2
bibaleze
