Riera se od Celja poslavlja z remijem na štajerskem derbiju

V prvem polčasu tekme v Ljudskem vrtu so imeli več od igre domačini, ki so tudi prišli do prve resne priložnosti na tekmi. Sprožil je David Pejičić, a bil premalo natančen, nekaj trenutkov kasneje pa je na drugi strani zapretil Mario Kvesić. Do odlične priložnosti za spremembo začetnega izida so vijoličasti prišli v 27. minuti, ko je po napaki v celjski obrambi zaključil novinec Tio Cipot, s posredovanjem pa se je izkazal vratar grofov Žan-Luk Leban, ki je bil na pravem mestu tudi ob strelu Pejičića dve minuti kasneje. Nevaren je bil nato še en zimski prišlek Dario Vizinger, do zasluženega vodstva pa so Mariborčani prišli v 35. minuti, ko je Oscar Zambrano z natančnim strelom iz razdalje poskrbel za evforijo na stadionu pod Kalvarijo, kjer so vijoličasti na odmor odšli z minimalno prednostjo.
Manj kot minuto po začetku drugega polčasa so domačini še drugič zabili, po posredovanju VAR-a pa je bil zadetek Vizingerja razveljavljen. Nato so na sceno stopili grofje, ki so v razmaku dveh minut prišli do preobrata. Za izenačenje je poskrbel Nikita Josifov, s spretnim udarcem pa je Celjane v vodstvo popeljal Svit Sešlar. V 64. minuti so vijoličasti izenačili, med strelce se je vpisal Pejičić. Novo vodstvo je celjskim nogometašem priskrbel rezervist Armandas Kučys, ki je odlično zaključil protinapad, končni izid 3:3 pa je po strelu iz bele pike v 92. minuti postavil Jan Repas.
Prva liga, 19. krog, nedelja, 1. 2. 2026, izid:
Maribor – Celje 3:3 (1:0)
Zambrano 35., Pejičić 64., Repas 92. (11-m); Josifov 55., Sešlar 56., Kučys 78.
