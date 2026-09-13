Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Aluminij s pol ducata golov v gosteh osramotil Muro

Murska Sobota, 13. 09. 2026 17.04 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
A.M. STA
Aluminij

Nogometaši Mure so znova razočarali svoje navijače. Kidričani so jim zadali tretji poraz na zadnjih štirih tekmah, kolikor znaša tudi njihov niz brez zmage. Aluminij je obenem prekinil niz treh tekem brez zmage, potem ko je velik del posla opravil že v prvem polčasu.

Sobočani so hitro doživeli hladen tuš, v šesti minuti jim – predvsem Ninu Koutru – namreč ni uspelo izbiti žoge iz kazenskega prostora, do nje se je dokopal Robert Ramšak in jo poslal v mrežo za 1:0. Sledilo je obdobje, v katerem je sicer imela domača zasedba rahlo terensko pobudo, v 23. minuti pa je prišla do prve lepše priložnosti, ko je z glavo zgrešil Matej Matić. Kidričani, ki v tem obdobju sploh niso bili nevarni, pa so znova udarili v 34. minuti. Po podaji z desne strani je Bamba Susso z glavo žogo podaljšal pred vrata, tam pa jo je Dino Šimunić iz bližine pospravil za hrbet Matevža Dajčarja za 2:0.

NK Aluminij
NK Aluminij
FOTO: NK Aluminij

V 39. minuti je le malo manjkalo, pa bi Kidričani še povišali prednost, ko je Petar Petriško s 15 metrov žogo poslal malce čez prečko. V isti akciji je pred tem Hanusa Soerensena Žan Petrovič povlekel za dres v kazenskem prostoru, Mateo Tozan pa je po ogledu posnetka pokazal na belo piko. S te je bil zanesljiv Petriško za 3:0.

Domači navijači so črno-bele na glavni odmor pospremili z glasnimi žvižgi, Mitja Mörec pa je takoj posegel po prvih menjavah. Domači so začeli nekoliko odločneje, toda Vito Težak je v 53. minuti zabil nov žebelj v Murino krsto. Ta je namreč z diagonalnim volejem z desne strani kazenskega prostora matiral Dajčarja za 4:0.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za dotlej enega redkih svetlih Murinih trenutkov je v 63. minuti poskrbel najprej Luka Bobičanec, ki je dobro izvedel kot z leve strani, žoga se je nato od vratnice odbila do Borne Prolete, ki je streljal iz bližine, zadel Matića, od tega pa se je žoga odbila v mrežo.

V 76. minuti so gostitelji znova zagrozili, nevaren je bil predvsem poskus Bobičanca od daleč, kar trikrat je nato zelo slabo pred vrati reagiral Robert Čakš, v 86. in 89. pa sta Bede Osuji iz osrčja kazenskega prostora in novinec Marko Mladenović s strelom z 20 metrov postavila piko na i visoki zmagi izbrancev Jure Arsića.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nogomet prva liga mura aluminij radomlje maribor

Trener Olimpije: Mi smo kot napol prazna steklenica kečapa

24ur.com Radomlje prekinile niz porazov in v gosteh ugnale Aluminij
24ur.com Aluminij do treh točk proti Muri
24ur.com Domžale ostajajo brez točk, Aluminij v izdihljajih do zmage
24ur.com Maribor remiziral z Radomljani, Aluminij zanesljivo odpravil Domžale
24ur.com Še tretji poraz Kamničank v Ligi prvakinj
24ur.com Zmaji vodili že s 3:0, na koncu pa trepetali, le remi Celja
24ur.com Aluminij po preobratu do zmage v Stožicah, Radomlje ugnale Koper
Priporoča
  • naslovnica
  • Cozze peč za pico
  • Kaminska peč Robot Taurus
  • Kärcher parni čistilnik
  • Kingstone žar na oglje
  • Nadstrešek Andy
  • Omara za opremo Arya
  • Paviljon Milos
  • Regalux regal
  • Sheppach cepilec drv
  • Vrtna hiška Lauters
  • Weber plinski žar
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
janez horvat
13. 09. 2026 18.22
Bo občina MS morala še nekaj naših milijonov vložiti. Za nujne stvari pa ni.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Rodila pri 44 letih, nato pa sprejela odločitev, ki je mnogi ne bi pričakovali
11 navad srečnih parov pred spanjem
11 navad srečnih parov pred spanjem
Porod se ne začne vedno tako, kot ga prikazujejo v filmih
Porod se ne začne vedno tako, kot ga prikazujejo v filmih
Pevka pokazala skoraj odrasla dvojčka: "Kot da gledamo trojčke"
Pevka pokazala skoraj odrasla dvojčka: "Kot da gledamo trojčke"
zadovoljna
Portal
Igralka razkrila, zakaj v javnosti pogosto nosi ruto
Dnevni horoskop: Dvojčke čaka iskrica, device iščejo iskrenost
Dnevni horoskop: Dvojčke čaka iskrica, device iščejo iskrenost
Tedenski horoskop: Ribe čaka posebna energija, škorpijone pa veliko kemije
Tedenski horoskop: Ribe čaka posebna energija, škorpijone pa veliko kemije
To je najsrečnejši kraj na svetu
To je najsrečnejši kraj na svetu
vizita
Portal
Ateroskleroza odkrita pri 57 odstotkih zdravih odraslih
Zakaj se vam tresejo roke, čeprav niste živčni
Zakaj se vam tresejo roke, čeprav niste živčni
Imajo veliko kalorij, a jih vaše telo potrebuje: živila, ki jih ne bi smeli črtati z jedilnika
Imajo veliko kalorij, a jih vaše telo potrebuje: živila, ki jih ne bi smeli črtati z jedilnika
Ste jeseni ves čas utrujeni? To se v vašem telesu spremeni, ko se dnevi skrajšajo
Ste jeseni ves čas utrujeni? To se v vašem telesu spremeni, ko se dnevi skrajšajo
cekin
Portal
Lahko zaradi objav na TikToku izgubite službo? Primer zaposlene je sprožil burno razpravo
Odkrili smo poceni jesenski pobeg: morje, sonce in ležalniki za 5 evrov
Odkrili smo poceni jesenski pobeg: morje, sonce in ležalniki za 5 evrov
Šok za kupce nepremičnin: skoraj 23.000 evrov za kvadrat
Šok za kupce nepremičnin: skoraj 23.000 evrov za kvadrat
Na letališča prihaja velika sprememba: priljubljen trik s kovčki bo kmalu prepovedan
Na letališča prihaja velika sprememba: priljubljen trik s kovčki bo kmalu prepovedan
moskisvet
Portal
Igralka že sedem let ni bila na zmenku
Namesto kondoma uporabil epoksidno lepilo, nato umrl
Namesto kondoma uporabil epoksidno lepilo, nato umrl
Kennedyjeva hči je bila podvržena lobotomiji: pri 23 letih se je njeno življenje za vedno spremenilo
Kennedyjeva hči je bila podvržena lobotomiji: pri 23 letih se je njeno življenje za vedno spremenilo
Več kot 50 let je čakal na ta trenutek
Več kot 50 let je čakal na ta trenutek
dominvrt
Portal
Žuželke v kopalnici? Najprej preverite odtok
Ekskluzivno: Pokukajte v vilo Love Island Adria
Ekskluzivno: Pokukajte v vilo Love Island Adria
Bolj ko je hladno, lepša je: ta rastlina je pravi okras jesenskega vrta
Bolj ko je hladno, lepša je: ta rastlina je pravi okras jesenskega vrta
Shranjevanje mete: katera metoda najbolje ohrani njen svež okus?
Shranjevanje mete: katera metoda najbolje ohrani njen svež okus?
okusno
Portal
Ian navdušil z italijansko klasiko: Pripravite njegove agnolotte
Ko enkrat poskusite te polpete, jih boste pripravljali vedno znova
Ko enkrat poskusite te polpete, jih boste pripravljali vedno znova
Enostavno pecivo s slivami, ki se odlično poda k skodelici kave
Enostavno pecivo s slivami, ki se odlično poda k skodelici kave
Tako so ajdove žgance pripravljale naše babice: skrivnost je bila v posebnem postopku
Tako so ajdove žgance pripravljale naše babice: skrivnost je bila v posebnem postopku
voyo
Portal
Otok ljubezni Adria
Umori Reinerjevih: Kaj se je zares zgodilo?
Umori Reinerjevih: Kaj se je zares zgodilo?
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Sezona porok
Sezona porok
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1951