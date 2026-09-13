Aluminij s pol ducata golov v gosteh osramotil Muro

Sobočani so hitro doživeli hladen tuš, v šesti minuti jim – predvsem Ninu Koutru – namreč ni uspelo izbiti žoge iz kazenskega prostora, do nje se je dokopal Robert Ramšak in jo poslal v mrežo za 1:0. Sledilo je obdobje, v katerem je sicer imela domača zasedba rahlo terensko pobudo, v 23. minuti pa je prišla do prve lepše priložnosti, ko je z glavo zgrešil Matej Matić. Kidričani, ki v tem obdobju sploh niso bili nevarni, pa so znova udarili v 34. minuti. Po podaji z desne strani je Bamba Susso z glavo žogo podaljšal pred vrata, tam pa jo je Dino Šimunić iz bližine pospravil za hrbet Matevža Dajčarja za 2:0.

NK Aluminij FOTO: NK Aluminij

V 39. minuti je le malo manjkalo, pa bi Kidričani še povišali prednost, ko je Petar Petriško s 15 metrov žogo poslal malce čez prečko. V isti akciji je pred tem Hanusa Soerensena Žan Petrovič povlekel za dres v kazenskem prostoru, Mateo Tozan pa je po ogledu posnetka pokazal na belo piko. S te je bil zanesljiv Petriško za 3:0. Domači navijači so črno-bele na glavni odmor pospremili z glasnimi žvižgi, Mitja Mörec pa je takoj posegel po prvih menjavah. Domači so začeli nekoliko odločneje, toda Vito Težak je v 53. minuti zabil nov žebelj v Murino krsto. Ta je namreč z diagonalnim volejem z desne strani kazenskega prostora matiral Dajčarja za 4:0.

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Za dotlej enega redkih svetlih Murinih trenutkov je v 63. minuti poskrbel najprej Luka Bobičanec, ki je dobro izvedel kot z leve strani, žoga se je nato od vratnice odbila do Borne Prolete, ki je streljal iz bližine, zadel Matića, od tega pa se je žoga odbila v mrežo. V 76. minuti so gostitelji znova zagrozili, nevaren je bil predvsem poskus Bobičanca od daleč, kar trikrat je nato zelo slabo pred vrati reagiral Robert Čakš, v 86. in 89. pa sta Bede Osuji iz osrčja kazenskega prostora in novinec Marko Mladenović s strelom z 20 metrov postavila piko na i visoki zmagi izbrancev Jure Arsića.