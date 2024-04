Mariborčani po preobratu do sladke zmage v Stožicah

Po hladnem in belem torku je sreda prinesla idealne razmere za 156. večni derbi med Olimpijo in Mariborom. Zmaji so po silovitem uvodnem pritisku povedli po vsega šestih minutah igre. Mariborčani so v 65. minuti rezultat poravnali, nov udarec za Ljubljančane pa je prišel že štiri minute kasneje, ko so na igrišču ostali le z deseterico. Vijoličasti so to izkoristili in v 77. minuti odgovorili na vprašanje o zmagovalcu.

Olimpija - Maribor FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Nekaj trenutkov po prvem sodnikovem žvižgu je že prišlo do nesporazuma med Hilalom Soudanijem in Lanom Vidmarjem, do žoge pa je prišel Ivan Durdov, ki je iz lepega položaja streljal mimo gostujočih vrat. V uvodnih minutah sta ekipi praktično cel čas igrali pred vrati Ažbeta Juga, ki se je po mescu in pol vrnil med vratnici Maribora, šesta minuta pa je prinesla prvo spremembo izida. Po lepi akciji je Justas Lasickas z desne strani zaposlil Nemanja Motiko, ta pa je žogo brez težav pospravil v mrežo gostov in poskrbel za zgodnje vodstvo na tretjem večnem derbiju sezone.

Olimpija - Maribor FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Na prvem večnem derbiju sezone so Ljubljančani v Stožicah slavili z 2:1, drugega pa so Mariborčani v Ljudskem vrtu dobili s 3:1.

Olimpija je po doseženem zadetku nadaljevala s priložnostmi, mariborski vratar pa je obetavna zaključka Davida Sualeheja in Raula Florucza obranil. Vijoličasti so se nato otresli pritiska in v 18. minuti zapretili prek Soudanija, ki ga je, po mnenju glavnega sodnika Martina Matoše, Sualehe na robu kazenskega prostora zaustavil brez prekrška. Prvo izjemno priložnost so gostje dočakali v 27. minuti, ko je Josip Iličić zaposlil Arnela Jakupovića, slavje 25-letnega Avstrijca pa je preprečila prečka. Pet minut kasneje so zmaji prek Florucza podvojili prednost, še preden pa so navijači Ljubljančanov začeli s slavjem, pa je stranski sodnik pokazal, da je šlo za prepovedan položaj. V izdihljajih rednega dela prvega polčasa je Florucz sam stekel proti gostujočim vratom, prišel do žoge pred Jugom, nato pa iz težkega položaja stresel vratnico. V treh minutah dodatka resnejših priložnosti ni bilo, ekipi pa sta na odmor odšli ob minimalni prednosti ekipe iz slovenske prestolnice.

Statistika prvega polčasa tekme Olimpija - Maribor FOTO: Sofascore.com icon-expand

Mariborčani so prvi polčas zaključili brez strela v okvir nasprotnikovega gola, po štirih minutah igre v nadaljevanju pa je Blaž Vrhovec prvič na tekmi ogrel Matevža Vidovška. Vijoličasti so bili nato nevarni še prek Soudanija in Jakupovića, odličen strel prvega je ljubljanski vratar obranil, drugi zaključek pa je zletel čez gol. 16-kratni državni prvaki so nadaljevali s terensko prevlado in bili za napadalno usmerjen nogomet nagrajeni v 65. minuti. Odlično akcijo sta ustvarila Iličić in Jan Repas, slednji je nato zaposlil prav nekdanjega zvezdnika Atalante, katerega strel iz neposredne bližine je Vidovšek obranil, odbitek pa je v mrežo potisnil Soudani. Slabih pet minut po izenačujočem zadetku je Lasickas na sredini igrišča nevarno pokosil Svena Šoštariča Kariča, glavni sodnik ga je sprva kaznoval z rumenim kartonom, po posredovanju VAR-a pa je 26-letnik prejel rdeči karton in predčasno zaključil z obračunom.

Olimpija - Maribor FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Gostje so igro z igralcem več hitro izkoristili in v 77. minuti prišli do preobrata. Iličić se je izkazal v vlogi asistenta, Repas pa se je po dveh zadetkih na zadnjem večnem derbiju z odličnim strelom z roba kazenskega prostora tudi tokrat vpisal med strelce in poskrbel za evforijo na gostujočem sektorju. Mariborčani so želeli tekmo odločiti še pred zadnjim sodnikovim žvižgom, niti Soudani, niti Pijus Širvys pa nista uspela doseči tretjega zadetka za goste. Tega je v sodnikovem dodatku vendarle zabil Žiga Repas, gol pa zaradi prepovedanega položaju v izgradnji napada ni bil priznan. Tekma se je končala z zmago vijoličastih, ki so v Stožicah slavili prvič po 1663 dneh.