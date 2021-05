Stanković razočaran, a opozarja: Poslovenili smo ekipo in bili v igri za naslov

A nato so si zeleno-beli privoščili spodrsljaj proti Taboru v Stožicah, na odločilni tekmi za osvojitev državnega naslova pa remizirali s Celjem (2:2), ki se je razveselilo svoje prve lovorike. Podobna zgodba se je ponovila v sredo zvečer, spet je bil v eni glavnih vlog sežanski prvoligaš, ki je svojemu nekdanjemu trenerju ‒ ta je sezono začel ravno na klopi Kraševcev, nato pa se vrnil v Ljubljano ‒ priredil morda najhujši večer v trenerski karieri. Kraševci so si s tremi točkami tudi predčasno zagotovili obstanek.

'Poslovenili smo ekipo in bili do danes v igri'

Olimpija je prvi polčas sicer zasluženo dobila z lepim zadetkom z glavo Nika Kapuna, a so Sežanci ostajali "živi" ter v drugem polčasu po obdobju brez pravih priložnosti nepričakovano izenačili, ko je po podaji skozi obrambo pobegnil Dino Stančičin zaposlil osamljenega Djala Aldairja za 1:1 v 79. minuti. Jan Koprivec je v eni najlepših priložnosti na tekmi ustavil obvezanega Andresa Vombergarja, točko, ki bi jih še ohranila v igri za naslov, pa je domačinom v dramatičnem slogu v dobesedno zadnjem napadu na tekmi odvzel Leon Sever, ki je izkoristil napako Žige Freliha in žogo mirno poslal v njegovo mrežo.

"Staro pravilo nogometa ... Če ga ne daš, ga dobiš,"je dodal Stanković, ki je glede na izpeljano pomladitev ekipe sredi sezone vseeno ponosen na dosežke in dejstvo, da so bili zeleno-beli do konca v igri za novo zvezdico. "Tekmo smo imeli pod nadzorom in prihajali v neke priložnosti. Potem pa mali mrk v tistih trenutkih. Ne bom se ponavljal, ampak glede na celotno situacijo, kako smo se nabirali oziroma pomladili ter 'poslovenili' ekipo, smo bili do danes v igri. Žal smo tiste tekme prej že 'zafurali', da se ni izšlo. Danes je pač voda tekla v grlo, a res smo si želeli zmagati. Res hvala navijačem, da so nas prišli podpret, zelo pa mi je žal, da nam jih ni uspelo osrečiti oziroma da jim na igrišču nismo vrnili tistega, česar so si zaslužili."

Kritiko Mandarića so si zaslužili

Stankovićeva prihodnost na klopi je seveda pod velikim vprašajem, potem ko je predsednik Milan Mandarić že po nedavnem polomu na ligaški tekmi v Celju (0:4) javno kritiziral moštvo in dejal, da ga je "sram".

"Normalno je, da je krivda moja. Fantje so imeli neka nihanja, a danes so si res želeli. Žal mi je fantov. Predvsem teh starejših oziroma tistih, ki so z Olimpijo doživljali lepe trenutke. Tudi letos smo si jih želeli doživeti mi,"je dodal Stanković. "S predsednikom se še nisem slišal. Normalno je, da je kritika s strani predsednika ... Ne bom rekel, da dobrodošla, ampak smo si to kritiko zaslužili in ni bilo nič narobe. Normalno je, da moraš biti grajan, če nekatere stvari, ki smo si jih zamislili, ne uspevajo."

Usodni 'napakici'

Kljub bolečemu razpletu državnega prvenstva se "zmajem" še naprej ponuja priložnost za novo lovoriko v slovenskem pokalu, kjer bodo njihovi nasprotniki stari znanci iz Celja, ki so pod taktirko novega trenerja Agrona Šalje obrnili rezultatsko krivuljo navzgor, a se bodo v zadnjem krogu še potegovali za izogib dodatnim kvalifikacijam za obstanek.

"Treba se je pogovoriti in iz njih izvleči maksimum, da oddelamo še ti dve tekmi,"je še povedal Stanković. "Toda za današnjo tekmo fantom res nimam česa očitati. Okej, tisti dve napakici, ki sta bili, ampak sta bili usodni. Ampak imeli so željo, voljni moment in danes so si res želeli zmagati tekmo."