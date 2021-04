Remi na ljubljanskem derbiju: Bravo še drugič vzel točki Olimpiji

Po skoraj enem mesecu so oživele slovenske nogometne zelenice. V zadnji oziroma zaostali tekmi 27. kroga sta se v ljubljanskem derbiju Olimpija in Bravo razšla brez zmagovalca. Bežigrajčani imajo na vrhu lestvice Prve lige Telekom Slovenije dve točki prednosti pred Mariborom in šest pred tretjeuvrščeno Muro, Šiškarji pa po enajstem neodločenem izidu ostajajo na sredini razpredelnice.

Prvi polčas je razburjenja oziroma priložnosti ponudil šele v drugi polovici. Roke gostujočega vratarja Igorja Vekićaje v 19. minuti ogrel Đorđe Ivanović, ki je z roba kazenskega prostora streljal preveč po sredini. Deset minut kasneje se je Bravo veselil vodstva. Martin Kramaričje s podajo lepo zaposlil Žana Trontlja, ki je stekel proti vratom Olimpije, se pri tem otresel Jana Andrejašiča in Antonia Delamee Mlinarjater članskega reprezentančnega vratarja Žigo Frelihaukanil s strelom med nogama.

Mojstrovina Elšnika, Bravo v drugem polčasu zapravil več priložnosti za zmago

Olimpija je izenačila v 36. minuti. Timi Max Elšnikje lepo preigral Luko Žinka ter z osemnajstih metrov z levico močno in natančno zadel mrežo vratarja mlade slovenske reprezentance Igorja Vekića. Slednji je v izdihljajih tekme rešil goste zaostanka, saj je z neposredne bližine ubranil strel Andresa Vombergarja.

Drugi polčas ni bistveno spremenil razmerja sil na igrišču, tako da sta se na koncu ekipi razšli z najbolj pravičnim izidom glede na prikazano na zelenici. Gostje so imeli dve lepi priložnosti za zadetek, obe pa je zapravil Milan Tučić. Prvo v 60. minuti, ko je bil na mestu Frelih, ter drugo, še lepšo, v 85. minuti, ko je z dvanajstih metrov udaril visoko preko vrat. Na drugi strani je Olimpija v zaključku tekme, čeprav je zadnjih deset minut igrala z enim manj, potem ko je bil zaradi prekrška točno na robu kazenskega prostora kot zadnji branilec izključen Andrejašič, dvakrat ogrozila Vekića: streljala sta Ivanović in rezervist Enrik Ostrc, vendar se čuvaj mreže Brava ni pustil zmesti in obakrat izbil žogo izpod prečke, ob poskusu Ivanovića tudi s pomočjo okvirja svojih vrat.