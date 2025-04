Celje po zaslugi Matka premagalo Radomlje

Radomljani so na obračunu proti Celju povedli po slabi polovici prvega polčasa, ko je po lepem preigravanju sprožil Đorđe Gordić in z močnim strelom premagal Ricarda Silvo . Kmalu za tem je mrežo domače ekipe zatresel Svit Sešlar , čigar gol zaradi prepovedanega položaja ni obveljal.

V drugi polčas so odločneje krenili Celjani, takoj imeli priložnost, a je bil po strelu Tamarja Svetlina na mestu Samo Pridgar. Odločnost pa se je gostom izplačala, saj so že v 48. minuti izenačili, akcijo je uspešno za 1:1 po podaji Svetlina zaključil Egor Prucev.

Do preobrata so grofje prišli v 79. minuti, boljšo strelsko statistiko so kronali še z drugim zadetkom, ko je po predložku Klemna Nemaniča zadel Aljoša Matko. Pet minut zatem so gostje z dolgo podajo spet odprli domačo obrambo in potrdili zmago, končni izid je postavil Matko.