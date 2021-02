V Sežani brez zmagovalca med Taborom in Aluminijem

V Sežani se je dvoboj Tabora, ki je pogrešal Kevina Doukoureja Grobryja, in Aluminija, ki je po preloženi četrtkovi tekmi s Koprom odigral prvi spomladanski obračun, končal brez zmagovalca. Gosti iz Kidričevega so bili sicer boljši tekmec, a po remiju ostajajo predzadnji, medtem ko je Tabor, ki je odigral že svojo tretjo spomladansko tekmo, ostal sedmi.

Kidričani so dobili prvi polčas z 1:0, potem ko je v 38. minuti zadel Gašper Pečnik, ki je v mrežo pospravil odbito žogo po prostem strelu Tilna Pečnika. Aluminij je bil tudi pred tem podjetnejši, med drugim sta iz ugodnih položajev zgrešilaDavid Flakus Bosilj in Tilen Pečnik v 10. in 14. minuti, v 35. pa je bil premalo natančen tudi Gašper Pečnik. Domači so malce zagrozili zgolj v 31. minuti, a tudi takrat niso bili posebej nevarni zaLuko Janžekoviča.

V drugem polčasu so prvi do priložnosti prišli Kidričani, ko jeRoko Prša v kazenskem prostoru streljal, a žogo poslal točno v Koprivca. V 56. minuti je nevarneje meril Tilen Pečnik, Koprivec je žogo odbil, pred golom paDohyun Kimu ni uspelo žoge preusmeriti v prazno mrežo. Prav tako v 57. minuti iz bližine po kotu ni uspelo zadetiFlakusu Bosilju.

Čeprav so Kidričani pokazali več tudi v tem delu igre, pa so Kraševci izenačili v 62. minuti, ko je z 18 metrov natančno zadel Djalo Aldair. Na drugi strani je Haris Kadrić v 67. minuti prišel do odprtega strela, a tudi on meril preveč po sredini. Isti igralec je poskusil tudi v 79. minuti, ko je prišel pred Koprivca, a je bil znova uspešnejši sežanski vratar. Zadnjo priložnost na tekmi je zapravilFahd Ndzengue, ko je že v sodniškem dodatku za malenkost zgrešil cilj.