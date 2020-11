Sežanci še na šesti zaporedni tekmi brez polnega plena

Nogometaši Tabora in Domžal so se prvič v zgodovini medsebojnih prvoligaških obračunov razšli brez zmagovalca. Izid bolj kot ne nezanimive tekme brez veliko priložnosti popolnoma ustreza dogodkom na igrišču. Na začetku so bili boljši gosti, v drugem delu pa Sežanci, ki pa pobude niso kronali z zmagovitim golom, kljub temu pa v sezoni ostajajo neporaženi na svojem igrišču. Domžalčani so v prejšnjem krogu na domačem igrišču izgubili točke proti Celju, začetek tekme je napovedoval, da se navijačem nameravajo odkupiti na Krasu. Na samem začetku so izvedli ofenzivo proti golu gostiteljev, po zapravljeni priložnosti Janeza Piška, ki je po podaji Gregorja Sikoškaz leve strani slabo streljal, pa so premoč kronali v 13. minuti. Pri tem so imeli veliko sreče, saj je po kotu, ko je žoga preletela Slobodana Vuka, zadela Klemna Nemaničain se odbila v mrežo.

Le nekaj minut pozneje se pred vrati Jana Koprivcani najbolje znašel Dario Kolobarić, zato pa so domači izkoristili že svojo prvo priložnost in edino v prvem delu. Mario Babićje poslal odlično žogo za hrbet domžalske obrambe, grški napadalec Hristos Rovasje bil hitrejši od vratarja Grege Šorčana, žogo pa je z zunanjim delom stopala mimo njega poslal v mrežo. Po golu so domači vzpostavili ravnotežje, kljub temu so imeli do odmora priložnost le gosti, nekdanji igralec Tabora Predrag Sikimićje po podaji Andraža Žiničaz desne strani streljal mimo gola.

V 54. minuti je Senijad Ibričićizvedel prosti strel z desne strani, v kazenskem prostoru žoge z glavo ni najbolje zadel Kolobarić, na drugi vratnici pa je bil malce prekratek Arnel Jakupović. To je bila edina "polpriložnost" gostov v drugem delu, domači so imeli dve, strel z glavo je Babiću ubranil Sorčan, na mestu pa je bil tudi ob strelu Aldairja Baldejaod daleč.

Izidi 13. kroga Prve lige Telekom Slovenije:

CB24 Tabor Sežana ‒ Domžale 1:1 (1:1)

Rovas 27.; Nemanič 13./avt.

Gorica ‒ Mura 0:1 (0:1)

Bobičanec 45.

FC Koper ‒ Bravo 2:1 (1:0)

Žužek 44., Vršič 84./11-m; Maher 61.