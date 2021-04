Razglašeni Celjani po novem porazu padli na predzadnje mesto v ligi

Celje in Aluminij sta tekmo začela točkovno izenačena, po njej pa so bolj veseli v taboru gostov, ki so z golom Harisa Kadrićaprišli do sedme zmage v sezoni. Aluminij je tako podaljšal niz neporaženosti na štiri tekme, Celje pa je že sedem tekem brez zmage, na zadnjih šestih tekmah so dosegli vsega gol. Posledično so državni prvaki padli na predzadnje mesto. Prvi polčas se je končal brez zadetkov, tudi prav veliko nevarnih akcij ekipi nista izpeljali. V tretji minuti je sicer Bradley Martis s podajo z leve strani zadel vratnico, potem ko je žoga preletela Luko Janžekoviča, ob koncu prvega dela pa je dvakrat preslabo meril nekdanji igralec Aluminija Jure Matjašič.

Kidričani, pri katerih sta manjkala kaznovana Klemen Bolha in Nemanja Jakšić, so ob nekaj polpriložnostih bili še najnevarnejši v 28. minuti, ko je v kazenskem prostoru malce na desni strani streljal Gašper Pečnik, toda Metod Jurhar je bil na mestu. V 48. minuti je znova posredoval celjski vratar po poskusu Roka Prše, ki je poskusil v kazenskem prostoru, malce pozneje pa še po šibkem strelu Armina Đerleka. V 53. minuti so znova bolj po sreči Celjani zatresli prečko, takrat je po prodoru z leve strani žogo čez Janžekoviča poslal Amadej Brecl.