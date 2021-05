Prvaki v šampionskem slogu opravili z Olimpijo, Maribor ostal prvi

Ljubljanska Olimpija je dva kroga pred koncem sezone v Prvi ligi Telekom Slovenije predala vodilni položaj na lestvici. Od zeleno-belih so bili v Celju prepričljivo boljši aktualni prvaki (4:0), ki so lani z remijem povsem v zadnjem krogu enkrat že prekrižali šampionske načrte ekipi iz prestolnice. Na vrhu lestvice po sobotni domači zmagi nad Gorico (3:0) s točko prednosti ostaja Maribor, medtem ko so se Celjani na le dve točki zaostanka približali osmemu Aluminiju.