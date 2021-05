Huda (M)ura za Domžale: črno-beli v Ljudski vrt z možnostmi za naslov

Sobočani so v pomembni tekmi in pred po dolgem času resnim številom gledalcev gostili najboljšo ekipo spomladanskega dela prvenstva, neposredno tekmico v boju za tretje mesto oziroma vrh lestvice. Test so opravili z odliko, z zmago so ostali v igri za naslov prvaka, pri čemer morajo v zadnjem krogu v gosteh premagati Maribor, ki tako v sredo še ne more slaviti 16. zvezdice, ob tem pa mora spodrsniti tudi Olimpiji. So si pa črno-beli zagotovili vsaj končno tretje mesto, ki prinaša kvalifikacije za Konferenčno ligo, medtem ko so četrtouvrščene Domžale izpadle iz boja za prvaka in boja za tretje mesto, tako da za preboj v Evropo potrebujejo zmago Olimpije v torkovem finalu pokala proti Celju.

Prvi polčas so domači, igrali so brez kaznovanega Samsindina Oura, odprli zelo napadalno in v tretji minuti je Staniša Mandić, ki je bil v uvodnih minutah eden najnevarnejših, zadel vratnico, v 11. minuti pa je streljal malce z leve, izkazal pa se je Ajdin Mulalić. Ta je dobro posredoval tudi po poskusu Amadeja Marošev četrti minuti. Domžale, ki so igrale brez Marka Martinovića, Zenija Husmanija, Gabra Dobrovoljca, Tiborja Gorenca Stankovićain Arnela Jakupovića, so v izjemno razburljivem prvem polčasu prvič zagrozile v peti minuti, streljal je Tamar Svetlin, uspešen pa je bil domači vratar Matko Obradović.