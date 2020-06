Aluminij 'zlomil' še Tabor: Kraševci bližje obstanku, Štajerci dlje od Evrope

Nogometaši Aluminija so se do prekinitve prvenstva omenjali celo med kandidati za naslov, a so s tremi zaporednimi porazi (štirimi, če štejemo še polfinale Pokala Slovenije) v juniju že zapravili praktično vse možnosti.

Tako Aluminij kot Tabor sta bila do srede še brez točke na tekmah po "koronski" krizi. Črni niz pa so prekinili Kraševci, ki so znali kaznovati novi napaki domače obrambe in prvič v sezoni ugnati Kidričane. Tabor se je z deveto zmago utrdil na sedmem mestu, Aluminij pa po devetem porazu, tretjem zapovrstjo, ostaja peti. Ekipi v prvem polčasu nista blesteli, kar zadeva všečnost predstave. Priložnosti je bilo za vzorec, po ena resnejša na vsaki strani. Pri domačih je v 19. minuti Mihael Klepačza malo zgrešil s strelom z glavo, pri gostih, ki so med drugim pogrešali kaznovane Leona Severja, Stefana Stevanovićain Maria Zebića, pa je v 40. Dino Stančić s strelom malce z desne zadel bližnjo vratnico.

Stančić je imel tudi prvo priložnost v drugem delu, v 51. minuti je prišel pred Luko Janžekovičamalce z desne, Aluminijev vratar pa je dobil ta dvoboj. Na drugi strani je z leve zgrešil cilj Jure Matjašič v 55. minuti. V 63. minuti je Mario Babićmeril od daleč, a preveč po sredini, osem minut pozneje pa se je slednji vpisal med strelce, ko je zadel s 15 metrov po podaji s peto Rodrigueja Bongonuija, ki se je tako kot Marko Ristićin Erik Salkićvrnil v ekipo Tabora. V 80. minuti si je Aluminijeva obramba privoščila novo napako, Ivan Kontekje z glavo žogo slabo oddal nazaj proti vratarju, prestregel jo je Stančić in z lobom zadel za 2:0. Zatem je imel še eno priložnost Babić, že v sodniškem dodatku pa še Marko Vukelić, čigar strel je Janžekovič lepo obranil.

Izidi 28. kroga Prve lige Telekom Slovenije:

Aluminij ‒ Tabor Sežana 0:2 (0:0)

Babić 71., Stančić 80.

Mura‒ Celje 3:1 (2:1)

Šušnjara 10., Žižek 39., Bobičanec 49./11-m; Kadušić 24.

Luka Šušnjara (Mura) je v 61. minuti zapravil enajstmetrovko.