V Šiški za Celjane prav nič odprtega: Bravo slavil z 2:0

Ljubljančani so v dvoboju s Celjem prekinili niz osmih tekem brez zmage, potem ko so v drugem polčasu pokazali precej boljšo predstavo kot v prvem. Bravo ostaja trdno na sredini lestvice, Celjani pa so pod vodstvom novega trenerja Agrona Šaljedoživeli prvi poraz in so predzadnji. Domači nogometaši v prvem polčasu niso pokazali veliko – proti vratom Celja niso sprožili niti enega strela. Nevarnejši so bili gostje, ki so sicer pogrešali kaznovanega Esterja Soklerja.

Že v tretji minuti je po kotu Dušan Stojinovićs strelom z glavo zadel prečko, v 27. pa so imeli Celjani na voljo celo najstrožjo kazen, ki jo je zakrivil Andraž Kirm, toda Igor Vekić je ubranil strel Filipa Dangubića, ki je streljal po sredini. Velja omeniti še dve posredovanji Vanje Drkušića – ta je namreč najprej v 21. minuti blokiral nevaren poskus Celjanov, v 45. pa je izbil žogo tik pred črto vrat po strelu Jakoba Novaka.