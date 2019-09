Bravo zapravil zmago, 'dvojček' Bobičanca za končnih 3:3 v Šiški

Muraši so morali v sredo kar trikrat po žogo v svojo mrežo, a so tri poslali tudi za hrbet vratarja Brava Domna Grila.

Prvi obračun teh dveh ekip v sezoni je v Fazaneriji ponudil kar sedem zadetkov, štiri je dosegla Mura, sredin drugi v Ljubljani pa le enega manj. Tokrat sta se ekipi razšli z neodločenim izidom, pa čeprav je ljubljanska ekipa vodila že s 3:1. Sobočane, ki so pred tem dvakrat zaporedoma zmagali, je rešil Luka Bobičanecz dvema zadetkoma. Prekmurci so povedli v 14. minuti, potem ko je Andrija Bubnjarpodal v kazenski prostor malce z desne strani, tam pa našel 203 centimetre visokega srbskega napadalca Fejsala Mulića, ki je z glavo ugnal Domna Grila. Slednji je imel tri minute pozneje boj z Luko Šušnjaro, Murin nogometaš pa je žogo slabo zadel in jo poslal mimo gola.

Ljubljančani so bili sicer povsem enakovreden tekmec, eno lepših priložnosti pa je v 36. minuti zapravil Besart Abdurahimi, ko je streljal s 14 metrov. Izkazal se je Matko Obradović. Le dve minuti zatem pa so domači izenačili. Jaka Ihbeisheh je podal z desne strani, Aljoša Matkoje žogo sprejel na prsih, izigral Klemna Puckain jo poslal pod prečko. Za Matka je bil to šesti prvenstveni gol, s čimer se je povzpel tik pod vrh lestvice strelcev. V 49. minuti so Ljubljančani povedli, ko je Abdurahimi preigraval po levi strani, prišel v kazenski prostor in nato z roba kazenskega prostora žogo poslal v mrežo Mure. Vsega šest minut pozneje so gostitelji še povečali prednost, ko je s 25 metrov silovito sprožil Ovbokha Agboyi in zadel v desni zgornji kot vrat gostov.

Na drugi strani je le nekaj trenutkov pozneje Mulić prišel pred Grila, a slabo zaključil. V 61. minuti je Arafat Mensahpri Bravu za malo zgrešil cilj z roba kazenskega prostora, v 63. in 70. minuti pa je Obradović moral posredovati po poskusu Matka iz bližine. Medtem so v 64. minuti črno-beli znižali zaostanek, ko je podajo Šušnjare z leve strani z glavo na drugi vratnici unovčil Bobičanec, ki je prav tako dosegel svoj šesti gol sezone. Isti igralec se je v 77. minuti izenačil na vrhu lestvice strelcev, ko je s strelom iz prve s približno desetih metrov malce z desne strani vpisal svoje sedmi gol sezone. V 81. minuti sta bila pri domačih iz bližine neuspešna Mensah in Luka Žinko, kar sta bili zadnji večji priložnosti domačih na tekmi, pri gostih pa je v tretji minuti sodniškega dodatka Mulić prišel do strela z dobrih desetih metrov, izkazal pa se je Gril.

Izidi 11. kroga Prve lige Telekom Slovenije:

Bravo ‒ Mura 3:3 (1:1)

Matko 38., Abdurahimi 49., Agboyi 55.; Mulić 14., Bobičanec 65., 77.