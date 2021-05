Maribor z zmago pritisnil na Olimpijo, Gorica že drugoligaš, le remi Mure

Nogometaši radomeljskega Kalcerja so v drugem poskusu prišli do naslova v 2. SNL in s tem preboja med prvoligaše. Za dokončno prvo mesto so na domačem terenu z 2:0 premagali Brežice Terme Čatež. V boju za drugo mesto, ki pelje v dodatne kvalifikacije za uvrstitev v elitno druščino, najbolje kaže novomeški Krki. Dolenjci so s 4:3 slavili v gosteh pri Dobu in imajo štiri točke prednosti pred lendavsko Nafto. Prekmurci so v izdihljajih tekme prišli do zmage v Kranju (1:0) in se prebili na tretje mesto. Z enajstih metrov je v sodnikovem podaljšku zadel Stjepan Oštrek.

Mlakar je imel malo zatem še eno priložnost, tako kot Matko nekaj pozneje je streljal preslabo. Po začetni dominaciji pa so vijoličasti v nadaljevanju popustili, česar pa tekmeci niso znali izkoristiti. Izrazite priložnosti si niso pripravili, omembe vreden je bil le poskus Tjaša Begića z razdalje, toda vratar Ažbe Jug je žogo odbil v kot. V sodniškem podaljšku so Mariborčani povišali vodstvo. Til Mavretič je nespretno poskusil izbiti žogo iz kazenskega prostora, pri tem zadel Blaža Vrhovca , sodnik Mihael Antič je dosodil enajstmetrovko, ki jo je uspešno izvedel Mlakar.

Nogometaši Maribora so v dvoboju z Gorico upravičili vlogo favorita, z zmago tekmeca tudi matematično poslali v drugo ligo, sami pa vsaj začasno prevzeli prvo mesto na prvenstveni lestvici. Mariborčani so se dobro zavedali, da si v boju za prvaka niso smeli privoščiti spodrsljaja in s tako miselnostjo so tekmo tudi začeli. Že v četrti minuti je Aljoša Matko zadel prečko, ni pa povsem jasno, ali je sploh hotel streljati, ali je hotel le poslati predložek v sredino. V 11. minuti so gostitelji vendarle kronali premoč. Po lepi akciji je najprej Rudi Požeg Vancaš lepo podal Janu Repasu , ta je z leve stani po tleh poslal žogo pred vrata, kjer je prisebno reagiral Jan Mlakar in žogo poslal v mrežo.

Tudi drugi del ni postregel z atraktivnim nogometom. V 55. minuti je Staniša Mandić z glavo streljal čez gol, tudi Flakus Bosilj pa v 74. na drugi strani ni bil dovolj zbran, Obradović mu je strel ubranil. V zadnjih minutah so Sobočani sicer napadli z vsemi močmi, toda pri tem so se vse preveč zapletali, domača obramba ni klonila, tako da Mura za vsaj začasno vodilnim Mariborom zdaj zaostaja za tri, za Olimpijo, ki ima tekmo manj, pa za dve točki.

Aluminij jo je zagodel tudi Muri Nogometaši Mure so še na drugi zaporedni tekmi vknjižili le točko in si močno zmanjšali možnosti za naslov prvaka. V Kidričevem v zadnjem času razpoloženemu Aluminiju, ki je v zadnjih devetih krogih le enkrat izgubil, niso uspeli vsiliti svoje igre, neodločeni izid pa povsem ustreza dogodkom na igrišču. Veliko razburljivosti ni bilo. Ekipi sta bili enakovredni, prave priložnosti pa so bile redke. V prvem polčasu je Aluminij sprožil en udarec v okvir vrat, Mura pa nobenega, čeprav je prihajala pred tekmečeva vrata, a manjkala ji je natančna zadnja podaja. Še najlepša priložnost se je ponudila najbolj aktivnemu domačemu napadalcu Tonćiju Mujanu , ki pa je v kazenskem prostoru slabo sprejel žogo, če bi jo umiril, bi se z vratarjem Matkom Obradovićem znašel iz oči v oči.

Glede na videno je bil zmagovalec znan že po prvem polčasu, kar so se očitno zavedali igralci obeh ekip. Drugi polčas je bil bolj dolgočasen, še naprej pa so bili Štajerci nevarnejši. Matko je svojo priložnost zamudil, Repas pa je bil v 63. minuti uspešnejši, z natančnim strelom je postavil končni izid. Tega bi lahko spremenil še Marcos Tavares , vendar je iz ugodnega položaja streljal mimo gola.

Še bolj konkreten je bil minuto kasneje Mustafa Nukić , ki je lepo prodrl v gostujoči kazenski prostor, žoga pa je po njegovem strelu z devetih metrov zadela le okvir vrat. V 13. minuti je znova "zadišalo" po golu, strel Nukića pa je bil malenkostno previsok. V začetku prvega polčasa so bledi Kraševci izkoristili že svojo prvo priložnost na tekmi, po kombinirani akciji Kevina Grobryja , Fahda Ndzengueja in Marsela Stareta je slednji iz bliskovitega nasprotnega napada z močnim in natančnim strelom ukanil nemočnega domačega vratarja Igorja Vekića.

Tabor do točke pri Bravu, Ljubljančani skoraj ves drugi polčas z deseterico Uvodni obračun 34. kroga med Ljubljančani in Sežančani se je končal z neodločenim izidom. Bravo je po remiju po točkah ujel doslej petouvrščeni Koper, ki bo v nedeljo gostoval v Domžalah, medtem ko ima sežanska ekipa točko manj in je ostala na sedmem mestu. Ljubljančani so sijajno odprli obračun proti tekmecem s Krasa in si v prvih trinajstih minutah priigrali tri izjemno lepe priložnosti za zadetek. Najprej je gostujočega vratarja Ariana Renerja že v četrti minuti ogrozil Martin Kramarič , ki v prodoru z leve strani v zaključku akcije ni ne streljal ne podal, tako da je priložnost splavala po vodi.

Tučić izenačil tik pred polčasom, po povratku iz slačilnic takoj šok za domače

Izbrance domačega trenerjaDejana Grabića je prejeti zadetek povsem "paraliziral". Do konca polčasa so igrali nezbrano in nepovezano, v prvi minuti sodnikovega podaljška pa so vendarle dosegli izenačujoči gol, potem ko se je po prostem strelu z leve strani v kazenskem prostoru gostov najbolje znašel Milan Tučićin zadel za 1:1. Domači nogometaši so v začetku drugega polčasa doživeli šok, saj je glavni sodnikDavid Šmajc pokazal rdeči karton Mitji Križanu. Številčno šibkejši gostitelji so navzlic temu v 50. minuti izpeljali nevarno akcijo, strel Marka Španringa z roba kazenskega prostora pa je švignil mimo Renerjeve desne vratnice.

V nadaljevanju so bili gosti malce več pri žogi in si v 55. in 56. minuti priigrali dve (pol)priložnosti. Prvi poskus Stareta je Vekić zanesljivo ubranil, medtem ko je bil Mihael Briškiv drugem poskusu po strelu z glavo premalo natančen. V nadaljevanju je igra v glavnem potekala med obema kazenskima prostoroma, gosti so imeli jalovo pobudo, gostitelji pa so zlahka zadržali vse njihove napade.

Izidi 34. kroga Prve lige Telekom Slovenije:

Aluminij ‒ Mura 0:0

Maribor ‒ Gorica 3:0 (2:0)

Mlakar 11., Požeg Vancaš 45., Repas 63.

Bravo ‒ CB24 Tabor Sežana1:1 (1:1)

Tučić 45.; Stare 22.

RK: Križan 46. (Bravo)