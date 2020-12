Zaradi razmočenega igrišča brez tekme v Spodnji Šiški

Tekmo bodo nogometaši ljubljanskega Brava in sežanskega CB 24 Tabora odigrali v kasnejšem terminu, ki ga bodo sporočili naknadno. To je sicer že druga zaporedna tekma, brez katere so ostali Sežanci, ki so nedavno počivali tudi zaradi preloženega domačega obračuna z branilcem naslova Celjem, ko jo je zagodel sneg na stadionu Rajka Štolfe.

Izidi Prve lige Telekom Slovenije, 16. krog:

Aluminij ‒ Mura 1:2 (1:0)

Krajnc 20.; Bobičanec 51., Cipot 59.

Domžale ‒ Koper 1:1 (1:0)

Sikošek 21.; Rajčević 83.

Prestavljeno:

Bravo ‒ CB24 Tabor Sežana