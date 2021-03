Sežanci v drugem polčasu napolnili mrežo Gorice

Prvi polčas je zaznamovala kar enakovredna igra, kljub večji novogoriški posesti žoge pa so vse omembe vredne strele sprožili gostje. V 14. minuti je Djalo Aldair streljal z 18 metrov, Darko Marjanović pa je uspešno posredoval, v 28. je Dominik Mihaljević sprožil malo mimo gola z leve strani, v 38. pa je spet poskusil Aldair, takrat z bližine in malo z desne strani, spet pa je bil na mestu domači čuvaj mreže.

V 50. minuti pa so domači imeli na voljo najstrožjo kazen, potem ko je Mihael Briškiv kazenskem prostoru za dres povlekel Lamina Colleyja. Za strel se je odločil Til Mavretič, a je Jan Koprivec prebral njegovo namero in ohranil mrežo nedotaknjeno. Sedem minut pozneje so trije igralci Tabora prišli pred kazenski prostor Gorice, a preveč zapletli položaj, tako da ni bilo prave nevarnosti za vrata domačih. So pa Sežanci povedli v 64. minuti, ko je Hristos Rovas "v ogenj" poslal Fahda Ndzengueja. Ta je sam prišel pred Marjanovića in ga rutinirano ugnal za 1:0. Pozneje so pritiskali Novogoričani, večinoma niso bili nevarni, v 81. minuti pa je do strela z glavo prišel Žan Vipotnik, ki je za malo zgrešil cilj.

So pa v 85. minuti še drugič na tekmi zadeli Kraševci. Po podaji z desne domačim branilcem ni uspelo izbiti žoge izpred svojega gola, borbeni Rovas je prišel do nje in jo z bližine poslal v mrežo za pomembno zmago. To je grški napadalec v prvi minuti sodniškega dodatka le še potrdil z bele pike, potem ko je Edin Šehićstoril prekršek nad Mihaljevićem.

Gorica bo v 28. krogu 3. aprila gostila Olimpijo, Tabor pa bo 6. aprila gostoval v Kopru.