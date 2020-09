Maurov Maribor po začetnem krču začel zadevati kot za stavo

Italijansko-argentinski strokovnjak Mauro Camoranesije na mariborski klopi v Prvi ligi Telekom Slovenije debitiral z zmago. Čeprav je opravil nekaj sprememb v primerjavi s predhodniki, v napadu sta, denimo, začela Marcos Tavaresin Jasmin Mešanović, zunaj kadra pa so med drugimi ostali Luka Zahović, Blaž Vrhovec, Kenan Pirićin Felipe Santos, so njegovi varovanci že v prvem polčasu odločili tekmo z neugodnim Bravom. Zaradi poškodbe ni bilo sicer niti Gregorja Bajdeta, zaradi bolezni pa Jana Repasa, a tudi to ni preprečilo Štajercem skoka na vrh lestvice. V prve pol ure so bili v Ljudskem vrtu celo konkretnejši Ljubljančani, najnevarnejši poskus pa so gosti sprožili v 16. minuti, ko je Ažbe Jugdobro posredoval po strelu Mihe Kancilije.

Potem pa so sledile minute Maribora, ki je v šestih minutah dosegel tri zadetke. Prvega je v 34. minuti dosegel Aljoša Matko, ki je v prejšnji sezoni tresel mreže še v dresu Brava, ko je s približno 20 metrov malce z desne strani močno sprožil in lepo zadel z diagonalnim strelom. Tri minute pozneje se je med strelce vpisal Jasmin Mešanović. Po kotu so gosti slabo izbijali, tako da se je žoga znašla pri Mešanoviću, ki je nato prav tako zelo lepo zadel iz obrata s približno desetih metrov. V 40. minuti pa je po kotu z glavo zadel še Nemanja Mitrović. Sodniki so sprva dosodili prepovedan položaj Rudija Požega Vancaša, a pozneje odločili, da ni vplival na igro (oziroma da se na črti vrat ni dotaknil žoge), in priznali zadetek mariborskega branilca.

V drugem polčasu Ljubljančanom precej časa ni uspelo resneje ogroziti mariborskega vratarja, so pa med 60. in 70. minuto prišli nekajkrat do obetavnega položaja, a ostali brez pravega zaključka. Prav v 70. minuti je Rok Kidričposkusil z glavo, toda Jug je bil zbran in ukrotil žogo. Bravo je še naprej neuspešno poskušal zmanjšati zaostanek, v 79. minuti pa je Mustafa Nukić malce z leve iz bližine le premagal Juga za 1:3. Minuto zatem je Andrej Kotnikna drugi strani žogo že dvignil čez Igorja Vekića, a je Almin Kurtovićtik pred črto vrat žogo izbil. Že v 81. minuti pa je Maribor spet zadel, po podaji Mitje Vilerjaz leve strani je z glavo prvič po povratku v domovino zadel Jan Mlakarin postavil končni izid.

Izidi Prve lige Telekom Slovenije, 3. krog:

Maribor ‒ Bravo 4:1 (3:0)

Matko 34., Mešanović 37., Mitrović 41., Mlakar 81.; Nukić 79.