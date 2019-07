Bravu dvoboj novincev in prva zmaga med elito

Bravo je po uvodnih porazih proti Olimpiji in Muri dosegel premierno zmago na prvoligaški sceni. Na stadionu v Spodnji Šiški je nogometno mero vzel še v minuli sezoni drugoligaškemu tekmecu iz Sežane, ki je na uvodnih dveh tekmah premagal Celje in izgubil proti Aluminiju. Ljubljančani so bolje pričeli obračun na razmočenem igrišču. Od prve minute so imeli jalovo premoč, prvič pa so vrata Krašovcev resneje ogrozili v deseti minuti, ko je po predložku z desne strani Mitja Križanz glavo streljal čez gol.

Šest minut kasneje so domači igralci znova zapretili, po kotu z desne strani je bil najvišji David Brekalo, a je zadel enega obrambnega igralca, pa tudi gostujoči vratar Arian Renerje bil na pravem mestu. Po dinamičnem uvodu se je igra precej umirila, v končnici prvega polčasa pa so na igrišču ponovno zagospodarili izbranci domačega trenerja Dejana Grabića, ki so si najlepši priložnosti priigrali v 35. in 44. minuti.

Primorci brez stebra obrambe le klonili

V prvi akciji je vse naredil Ibrahim Mensah, po njegovi samostojni akciji in strelu se je žoga od prečke odbila v vratnico, a ni končala v mreži Sežancev. Tik pred odhodom na veliki odmor je Ante Vrljičak sprožil pravi "projektil" z 20 metrov, z bravurozno obrambo pa se je izkazal Rener. Ljubljančani so imeli v prvem polčasu absolutno premoč, izvedli so kar 13 kotov, gosti pa nobenega. V prvi polovici tekme povsem podrejeni gosti so v začetku drugega polčasa ostali še brez stebra obrambe Klemna Nemaniča, ki je prejel rdeči karton.

A to je goste še bolj "podžgalo", med 52. in 55. minuto so izpeljali dva obetavna napada. Predvsem nevaren je bil poskus Dominika Mihaljevića, njegov oster strel z roba kazenskega prostora je švignil mimo desne vratnice dokaj nezaposlenega vratarja Domna Grila. A gostitelji jim niso ostali dolžni. Po obetavni akciji Križana, ko je njegov strel v zadnjem trenutku zaustavil Mario Zebić, so se v 61. minuti vendarle veselili vodilnega zadetka, ki ga je po strelu z glavo dosegel Mensah po lepi podaji Jake Ihbeisheha z desne strani. Po golu so ljubljanski igralci zaigrali nekoliko bolj previdno, številčno oslabljeni gosti pa so navkljub temu izpeljali dve obetavni akciji. V 78. minuti se je po strelu Stjepana Babića z leve strani izkazal Gril, v 88. minuti pa je bil strel Erika Sikilića z glavo le za las previsok in ostalo je pri zmagi domače ekipe.

Izidi 3. kroga Prve lige Telekom Slovenije:

Bravo ‒ Tabor Sežana 1:0 (0:0)

Mensah 61.

RK: Nemanič 50./Tabor

Triglav ‒ Rudar Velenje 3:2 (2:1)

Majcen 22., 40./11-m, Tijanić 78.; Črnčič 45., Tučić 55.

RK: Kašnik 39., Škoflek 68./oba Rudar

Celje ‒ Aluminij 0:0

