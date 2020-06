Mura zasenčila Celje in še zapletla položaj pri vrhu lestvice

Mura, ki je dobila vse tri tekme po "koronski prekinitvi", nazadnje je ugnala Tabor, pred tem pa dvakrat Aluminij (enkrat v pokalu), je tudi proti Celju nadaljevala niz zmag. Izbranci Anteja Šimundžeso tudi pred očmi selektorja Slovenije Matjaža Kekaprekinili niz štirih zmag Celja ter njihovo serijo neporaženosti, ki je trajala vse od 23. novembra lani. Mura se je z 12. zmago vsaj začasno prebila na četrto mesto pred Aluminij, Celjani pa po petem porazu (najmanj v ligi ob Muri) ostajajo drugi.

Prvi polčas je minil v kar razburljivi predstavi, ki so jo napovedali Celjani s priložnostjo v prvi minuti, ko je Mitja Lotrič malce z desne žogo poslal mimo bližnje vratnice. Sledilo pa je obdobje Mure, ki je po prešibkem strelu z glavo Kevina Žižkav sedmi minuti povedla v deseti. Po lepi podaji Nina Kouterjav prazen prostor je do žoge prišel Luka Šušnjara, otresel se je Advana Kadušićain Dušana Stojinovićater zadel za 1:0 in svoj osmi gol v sezoni.

Rozman še na drugi tekmi ustavil strel z bele pike

V 15. minuti je najprej Luka Bobičanecnamučil Matjaža Rozmana, Marin Karamarkopa je odbito žogo poslal čez gol. Devet minut pozneje so Celjani izenačili, ko je Luka Kerinpodaljšal žogo pred vrata, kjer je brez težav zadel Kadušić. Domači so sicer zahtevali prepovedan položaj, a neuspešno. Novo priložnost za Sobočane je imel v 31. minuti Kouter, ko je sprožil od daleč, izkazal pa se je celjski vratar. Slednji pa je bil nemočen v 39. minuti, ko so domači izpeljali protinapad, z desne je pred vrata podal Staniša Mandić, žogo pa je od prečke čez črto poslal Žižek.

Mura je povišala vodstvo v 48. minuti, ko je Stojinovića v kazenskem prostoru zrušil Klemena Pucka, najstrožjo kazen pa je zanesljivo unovčil Bobičanec in dosegel svoj enajsti gol sezone. Piko na i bi lahko domači postavili že v 62. minuti, ko so imeli na voljo novo najstrožjo kazen, ki jo je s prekrškom nad Žižkom spet zakrivil Stojinović. Za strel se je odločil Luka Šušnjara, a je Rozman njegov strel obranil, kar mu je uspelo že v prejšnjem krogu ob odmevni zmagi nad Olimpijo v Ljubljani, ko je "prebral" namero Endrija Čekičija. V 63. minuti je Ivan Božićposkusil s težkega položaja z desne, Matko Obradovićje bil dobro postavljen. Malce pozneje je od daleč dvakrat neuspešno streljal Bobičanec, v 73. minuti pa se je Rozman spet izkazal po strelu Mandića. To pa je bila tudi zadnja prava akcija tekme, čeprav so gledalci videli še nekaj manj nevarnih poskusov na obeh straneh.

Mura je z zmago na lestvici s tekmo več na četrtem mestu prehitela Aluminij in ima zdaj 47 točk, dve manj od Maribora in štiri manj od Celja. Mariborčani in vodilna Olimpija, ki ima 53 točk, morajo tekmi 28. kroga seveda še odigrati pred "večnim derbijem" na stadionu Stožice, ki se že naglo bliža in bi lahko usodno vplival na razplet prvenstva. Celjanom, ki so minuli konec tedna z zmago nad Olimpijo oddali resno kandidaturo v boju za naslov, so se zdaj pridružili tudi njihovi torkovi nasprotniki, ki očitno še niso rekli zadnje besede, medtem ko jih v zaključku sezone čaka tudi zgodovinski pokalni finale, v katerem se bodo pomerili s tradicionalno tekmico Nafto iz Lendave.

Izid 28. kroga Prve lige Telekom Slovenije:

Mura‒ Celje 3:1 (2:1)

Šušnjara 10., Žižek 39., Bobičanec 49./11-m; Kadušić 24.

Luka Šušnjara (Mura) je v 61. minuti zapravil enajstmetrovko.

Lestvica: 1. Olimpija 53 točk, 2. Celje 51 (+1), 3. Maribor 49, 4. Mura 47 (+1), 5. Aluminij 45, 6. Bravo 34, 7. Tabor Sežana 29, 8. Triglav 28, 9. Domžale 27, 10. Rudar Velenje 10.