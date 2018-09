Črno-bela poezija na Fazaneriji: Mura razbila Maribor

Sobočani, ki so bili pred obračunom v nizu treh porazov, so pred polnimi tribunami Fazanerije nadigrali doslej še neporažene in vodilne Mariborčane. Pri obeh ekipah je manjkalo nekaj igralcev, pri domačih denimo Špiro Peričićin Luka Šušnjara, pri gostih pa Mitja Viler, Marko Šuler, Martin Milec, Martin Kramarič, Gregor Bajde... Manj se je to poznalo borbenim gostiteljem, ki so Mariboru že v drugem krogu povzročali preglavice in z njim igrali neodločeno. Tokrat pa so prišli do tretje zmage v sezoni.

Čeprav so imeli Mariborčani več žogo v posesti, pa so borbeni in konkretni Sobočani zasluženo dobili prvi polčas. Za razliko od tekmecev iz Maribora so si priigrali nekaj priložnosti, dvakrat pa tudi zadeli. Prvič že v deveti minuti, ko je Nik Lorbekz glavo po podaji Luke Bobičancaz desne strani zadel za 1:0 in svoj prvoligaški prvenec.

Blizu zadetkov tudi Sirk, Karničnik ...

Na 2:0 je povišal sin nekdanjega slovenskega vratarja Boška Boškovića, Aleksandar Bošković, potem ko je v 38. minuti iz bližine v mrežo pospravil odbito žogo, potem ko je s prostega strela streljal Bobičanec, Jasmin Handanovićpa je žogo poslal v vratnico. Domači so imeli lepo priložnost tudi v 17. minuti, ko je Rok Sirks strelom z glavo iz bližine le za malenkost zgrešil cilj.

STATIS

V 54. minuti je imel prav Sirk novo izjemno priložnost, ko je prišel do strela iz bližine, a namesto da bi poslal žogo v prazno mrežo, jo je poslal čez okvir. Sedem minut pozneje je malce z desne s sedmih metrov streljal Žan Karničnik, Handanović je žogo odbil. Zato pa so muraši potrdili zmago v 66. minuti.

"Fantomski gol" Mure ostal zgolj anekdota

Najprej se je zdelo, da se je žoga že ob strelu Sirka iz bližine od vratnice odbila čez črto vrat, a sodniki na čelu z glavnim Nejcem Kajtazovićem ob posredovanju Denisa Klinarja, ki je žogo v padcu že globoko v golu odbil, niso zapiskali. Je pa delivce pravice domača ekipa "rešila" takoj za tem, ko je z desne strani podal Žiga Kous, na drugi vratnici pa je z glavo neoviran zadel Nino Kouter. V 74. minuti pa so nevarno vendarle zagrozili tudi vijolični, strel Jasmina Mešanovićaiz bližine je obranil Matko Obradović.

STATIS2

V 78. minuti je na drugi strani Handanović posredoval po novem Sirkovem poskusu. V 85. minuti pa so Mariborčani znižali zaostanek, ko je z roba kazenskega prostora zadel Felipe Santos. Za novo eksplozijo veselja domačih navijačev pa je v 90. minuti poskrbel igralec tekme Bobičanec, ki je po podaji Koutra z roba kazenskega prostora zabil svoj prvi zadetek v Prvi ligi za 4:1.

Izid 11. kroga Prve lige Telekom Slovenije:

Mura ‒ Maribor 4:1 (2:0)

Lorbek 9., Bošković 38., Kouter 66., Bobičanec 90.; Santos 85.

POSTAVI