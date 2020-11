Olimpija po zmagi nad Aluminijem spet za petami Maribora, Ivanović zdaj prvi strelec PLTS

Nogometaši Olimpije (na fotografiji desno Michael Pavlović) so na zmagi Mure, Maribora in Kopra tudi sami odgovorili s tremi točkami.

Olimpija je tudi brez pomoči kaznovanega Timija Maxa Elšnika prišla do četrte zmage na zadnjih petih tekmah in ostala v stiku z vodilnim Mariborom, za katerim ostaja za točko. Na drugi strani je Aluminij ostal pri vsega dveh zmagah (eno od teh je dosegel prav proti Olimpiji) in na dnu lestvice po četrtem porazu na zadnjih petih ligaških obračunih. Pred tekmo v Stožicah so se navzoči z minuto molka spomnili v sredo preminule argentinske nogometne legende Diega Maradone, čigar podoba se je izrisala na velikih zaslonih.

Ljubljančani, ki so na prejšnji tekmi ob zmagi v Murski Soboti novinca Maria Kvesićain Gorana Milovićauvrstili v začetno postavo, so podobno naredili tudi v četrtek s še enim novim članom zeleno-belih Ivanom Močinićem. Domači so zgodaj povedli. Že v peti minuti je namreč Đorđe Ivanovićunovčil najstrožjo kazen, ki jo je s spotikanjem Mihaila Caimacova zakrivil Aljaž Ploj. Po začetni pobudi pa so Kidričani, ki še šestič zapovrstjo niso zmagali, hitro pokazali, da so lahko nevarni, v 18. minuti je bil Mihael Klepačpo podaji z leve strani sam pred Žigo Frelihom, a se je ta izkazal z obrambo. Na drugi strani so Ljubljančani enajst minut pozneje prav tako prišli do nove lepe priložnost, po kotu se je v osrčju kazenskega prostora znašel Miral Samardžić, vendar je njegov nizek strel obranil Luka Janžekovič.

So pa zeleno-beli podvojili prednost v 44. minuti, Andres Vombergarje s podajo na svojo desno stran in v globino našel Ivanovića, ki je prišel v kazenski prostor in rutinirano ugnal Janžekoviča za svoj sedmi zadetek sezone, s katerim se je povzpel na vrh lestvice strelcev. Prav Ivanović je imel v 51. minuti priložnost za svoj tretji zadetek na tekmi, a je njegov poskus iz bližine ustavil Aluminijev vratar Janžekovič. Zato pa je v 56. minuti četrtič v sezoni zadel Vombergar, potem ko je s približno desetih metrov s strelom v "malo mrežico" natančno unovčil podajo Erica Boakyejaz desne strani. Pozneje je Olimpija bolj ali manj brez težav nadzorovala tekmo, gosti v mrazu in ljubljanski megli niso prišli do kakšnih resnih priložnosti, tudi s prostim strelom Marka Maletića pa Frelih v sodniškem dodatku ni imel veliko dela, tako da so tri točke zasluženo ostale doma.

Izidi 13. kroga Prve lige Telekom Slovenije:

Olimpija Ljubljana ‒ Aluminij 3:0 (2:0)

Ivanović 5./11-m, 44., Vombergar 56.

Celje ‒ Maribor 0:2 (0:1)

Matko 14., 58.

CB24 Tabor Sežana ‒ Domžale 1:1 (1:1)

Rovas 27.; Nemanič 13./avt.

Gorica ‒ Mura 0:1 (0:1)

Bobičanec 45.

FC Koper ‒ Bravo 2:1 (1:0)

Žužek 44., Vršič 84./11-m; Maher 61.