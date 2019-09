Štajerski delirij v Stožicah: Kronaveter po napaki Vidmarja zadel za zmago na derbiju

Nogometaši Maribora so zmagovalci velikega slovenskega derbija v 12. krogu Prve lige Telekom Slovenije. Štajerci so šesto zaporedno zmago v tej sezoni vknjižili v ljubljanskih Stožicah, kjer je bilo napeto do zadnjih minut. Olimpija je po zaostanku z 0:2 izanačila na 2:2, v sodnikovem podaljšku pa je zmagoviti gol, svojega drugega na tekmi, prispeval nekdanji zvezdnik zeleno-belih Rok Kronaveter.

Več sledi! Izidi 12. kroga Prve lige Telekom Slovenije: Olimpija Ljubljana ‒ Maribor 2:4 (1:2)

Menalo 33., Vukušić 53.; Zahović 1., Kronaveter 16., 90., Požeg Vancaš 90.