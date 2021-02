Tučić s hat-trickom zablestel po povratku v domovino

V Šiški so Ljubljančani in Kraševci odprli nogometno pomlad v Sloveniji. Bravo, ki je bil brez kaznovanega Roka Kidriča, je pozimi v svoje vrste med drugim pripeljal povratnika Mitjo Križana in Milana Tučića, novinec v napadu pa je tudi Istran Loren Maružin. Na drugi strani je Tabor, za katerega tokrat zaradi kazni ni smel igrati Denis Kouao, pomlad začel z novim strategom Igorjem Božičem. Njegova ekipa je tudi doživela nekaj kadrovskih sprememb, odšla sta Mario Zebić in Mario Babić, vrnil se je Antonio Azinović, prišel je Žiga Ovsenek, precej pozornosti pa so požela tudi namigovanja o prihodu brata slovitega Paula Pogbaja, Mathiasa Pogbaja, ki pa kljub svojim objavam o tem, da je že član sežanske ekipe, še ni uradno v rdeče-črnem dresu.

Ob vseh teh novostih so se bolje znašli Ljubljančani, ki so s tremi goli Tučića prišli do šeste zmage in šestega mesta na lestvici, tik pred današnjega tekmeca, ki je prvo medsebojno tekmo dobil z 2:0. Prvi polčas ni postregel z zadetki, čeprav sta imeli obe ekipi nekaj obetavnih akcij. Prvi so zagrozili domači, potem ko je v 15. minuti Luka Žinkoprišel do strela, v kazenskem prostoru je poskusil z volejem, a je žogo poslal točno v Jana Koprivca. Zatem so pobudo prevzeli Kraševci ter v 17. in 23. minuti prišli v ugodna položaja za strel, obakrat po desni strani, toda ne Djalo Aldair ne Erik Salkićse nista proslavila. Na drugi strani ni bil uspešen niti povratnik v ljubljansko ekipo Tučić, ki je s strelom z glavo žogo poslal čez vrata.

Prav Tučić pa je v 50. minuti napovedal boljši napadalni izkoristek Brava v spomladanskem delu sezone, potem ko je bil ta jeseni med slabšimi ekipami po strelskem izkupičku. Tučić je namreč Bravo takrat popeljal do vodstva, ko je v osrčju kazenskega prostora z nogo unovčil lepo globinsko Maružinovo podajo. Isti igralec je deset minut pozneje podvojil prednost Brava, ko je spet v kazenskem prostoru unovčil globinsko podajo, takrat je podal Sandi Ogrinec. V 71. minuti so gosti zmanjšali zaostanek, Salkić je imel precej časa za podajo na desni strani v bližini gola ter pred vrati našel Hristosa Rovasa, ki je zadel z glavo. Gosti so pozneje pritiskali, poskušali najti pot skozi obrambo domačih, a v prvi minuti sodniškega dodatka jo je na drugi strani spet našel Tučić, ki je malce z leve zadel z dobrih desetih metrov za končnih 3:1 in svoj "hat-trick".