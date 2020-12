Koper z zmago v Sežani končal nepremagljivi niz Tabora

Sežanska ekipa je v zadnjem jesenskem krogu na domačem igrišču prvič v sezoni izgubila. Njen niz je prekinil Koper, ki je večino dela opravil že v prvem polčasu. Izbranci Mirana Srebrniča, ki so ostali na četrtem mestu, so se tako pobrali po dveh zaporednih porazih, Sežance, ki so šesti, pa so ugnali drugič na treh medsebojnih tekmah sezone. Prvi polčas v Sežani je ponudil kar pet zadetkov, na žalost privržencev Tabora so kar štiri žoge končale v domači mreži. Že v četrti minuti je za vodstvo Kopra zadel Maks Barišić, ko je prejel podajo Bojana Kneževića, na koncu pa v kazenskem prostoru obšel še Jana Koprivcaza 1:0. Svoj drugi zadetek je Barišić dosegel v sedmi minuti, ko je sam stekel v kazenski prostor in učinkovito končal akcijo.

Nekaj upanja je domačim vlil Dino Stančičv osmi minuti, ko je v kazenskem prostoru odvzel žogo nespretnemu in nepazljivemu Aleksandru Rajčevićuter zadel za 1:2. Toda domačim ni uspelo nič več, na drugi strani pa so Koprčani še nekajkrat zagrozili s Kneževićem, Barišićem in Daretom Vršičem, v 21. in 38. minuti pa so še dvakrat zadeli. Najprej je svoj deveti gol sezone dosegel Nardin Mulahusejnovićpo podaji Nikole Krajinovića(ta je po mnenju domačih pred tem storil prekršek nad Denisom Kouaom), nato pa je Žan Žužekza 4:1 zadel z lepim volejem z 20 metrov.

Po mirnem uvodu v drugi del so domači znižali zaostanek v 61. minuti, ko je po dolgi podaji v kazenski prostor malce z desne strani z nizkim diagonalnim strelom zadel Djalo Aldair. Gostitelji so se pričakovano trudili, da bi prišli še bližje, a jim rumeno-modri niso pustili prav veliko zaključnih strelov. V 78. minuti so sicer že razveselili tretjega zadetka, a so ga sodniki razveljavili zaradi prepovedanega položaja. V 87. minuti je pred golom do strela prišel še Stančič, a žogo poslal mimo vrat, v zadnji akciji na tekmi pa je Jakoslav Stankovićs 15 metrov postavil končni izid.